FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 159
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Все по стандартной схеме
Часть позиции закрыл и в БУ)))
Фунт ену аналогично сделал.
По еве новая вводная. Продажа.
Прошлая (остаток)сделка вылетела по БУ.
Стоп может быть вынесен за квадрат. По ситуации.
Если кто будет продавать, расчитывайте сами ММ.
Думаю все таки на один бар я ошибся, посмотрим кароч....
вроде пошло, по Вашему сценарию USDJPYH1
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ALEKSANDR GADZERA: От чего, Вы оталкиваетесь - устанавливая эту линию и какой градус ?
Градус 40, линия тогда, когда появился градус...
у меня после, градусов 40 - все линии горизонтальные
- положил в морозильник, что бы, градус понизить
у меня после, градусов 40- все линии горизонтальные
Слабак...
Тренируйтесь у чела выше!
Слабак...
Тренируйтесь у чела выше!
если тренироваться, то надо, доставать из морозилки - и 40 градусную на грудь принять
Что на рынке случилось???
У фунта кардиограмма, как у покойника.
Еня с 27 марта еле живая.
Канадец тож...
Где драйв? Или вирус сдох???
Ну хоть жижа зашевелилась...
Добил Сечин сланец или нет?