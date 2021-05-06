FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 159

Новый комментарий
 

Все по стандартной схеме


 

Часть позиции закрыл и в БУ)))

Фунт ену аналогично сделал.


 

По еве новая вводная. Продажа. 

Прошлая (остаток)сделка вылетела по БУ.

Стоп может быть вынесен за квадрат. По ситуации.

Если кто будет продавать, расчитывайте сами ММ.


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Думаю все таки на один бар я ошибся, посмотрим кароч....


вроде пошло, по Вашему сценарию USDJPYH1

USDJPYH1 

--------------------

ALEKSANDR GADZERA: От чего, Вы оталкиваетесь - устанавливая эту линию и какой градус ?

untitled

 
Градус 40, линия тогда, когда появился градус...   
[Удален]  
Lesorub:
Градус 40, линия тогда, когда появился градус...   

у меня после, градусов 40 - все линии горизонтальные 

- положил в морозильник, что бы, градус понизить 

 
Alexsandr San:

у меня после, градусов 40- все линии горизонтальные 

Слабак...

Тренируйтесь у чела выше!

[Удален]  
Lesorub:

Слабак...

Тренируйтесь у чела выше!

если тренироваться, то надо, доставать из морозилки - и 40 градусную на грудь принять   

 

Что на рынке случилось???

У фунта кардиограмма, как у покойника.

Еня с 27 марта еле живая.

Канадец тож...

Где драйв? Или вирус сдох???     

 

Ну хоть жижа зашевелилась...

Добил Сечин сланец или нет?

1...152153154155156157158159160161162163164165166...656
Новый комментарий