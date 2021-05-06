FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 304

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Alexey Nikiforov:

Мне кажется, что важнее сам факт заседания, так как сейчас растёт больше на ожиданиях

Примерно так и получается. Одни дядьки скажут что-то, другие воспримут это на свой лад, и это определит движение. Это сфера где правит совершенный абсурд и исключительно субъективные взгляды на окружающее.

 
Лесоруб, что думаешь по eurusd? Какая цель у кукла?
 

Рисовали раньше, все обратно баксу:

Просто, готовят подляночку... 

 
Всем привет, кто на чем озолотился сегодня?
 
Vasiliy Vilkov:
Всем привет, кто на чем озолотился сегодня?

тот кто устроил движ 5-го июня, тот и взял весь золотой бонус.

 
Lesorub:

Рисовали раньше, все обратно баксу:

Просто, готовят подляночку... 

Могут сразу вниз пойти .. к нижним целям.... а потом вверх ...вот это будет подляночка))

 
Artem Buhaichuk:

Могут сразу вниз пойти .. к нижним целям.... а потом вверх ...вот это будет подляночка))

Уже как-то слабо верится) Опять V образный развод будет интересно конечно увидеть 

 
Artem Buhaichuk:

Могут сразу вниз пойти .. к нижним целям.... а потом вверх ...вот это будет подляночка))

Смотря какой стиль работы...

Верхнюю цель заберут однозначно, еще выше пока нет долгов. Потому либо лимит на цели, либо набор позы в продажи надолго вниз. Уже можно (если не ювелир...).

Вот еще сигналы на продажу:


 
По EURCHF второй заход вниз на1.0510 и затем разворот вверх на 1.2600.Настоящий штопор вниз начнется после уровня 1.069
 
Трейдеры, куда золото пойдет какие мысли? 
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