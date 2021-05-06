FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 304
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Мне кажется, что важнее сам факт заседания, так как сейчас растёт больше на ожиданиях
Примерно так и получается. Одни дядьки скажут что-то, другие воспримут это на свой лад, и это определит движение. Это сфера где правит совершенный абсурд и исключительно субъективные взгляды на окружающее.
Рисовали раньше, все обратно баксу:
Просто, готовят подляночку...
Всем привет, кто на чем озолотился сегодня?
тот кто устроил движ 5-го июня, тот и взял весь золотой бонус.
Рисовали раньше, все обратно баксу:
Просто, готовят подляночку...
Могут сразу вниз пойти .. к нижним целям.... а потом вверх ...вот это будет подляночка))
Могут сразу вниз пойти .. к нижним целям.... а потом вверх ...вот это будет подляночка))
Уже как-то слабо верится) Опять V образный развод будет интересно конечно увидеть
Могут сразу вниз пойти .. к нижним целям.... а потом вверх ...вот это будет подляночка))
Смотря какой стиль работы...
Верхнюю цель заберут однозначно, еще выше пока нет долгов. Потому либо лимит на цели, либо набор позы в продажи надолго вниз. Уже можно (если не ювелир...).
Вот еще сигналы на продажу: