FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 257
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Тогда Вам в службу поддержки
Ага, ему к ним. За поддержкой.
Тогда Вам в службу поддержки
Ага, ему к ним. За поддержкой.
Не надо местных шаманов отвлекать. А то разбегутся по всем веткам с прогнозами. Лучше уж пусть тут развлекаются. А вообще нормальная юмористическая ветка. Иногда можно и зайти посмотреть на гадания по минутным ТФ
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Первый пост в ветке, почитайте правила.
По 30 минутным. Попрошу... :D
Все равно минутный. Ну немного погуще кофейная гуща конечно. Наверно предсказания поточнее будут
Всего лишь одна минута сносит счёт.
Всего лишь одна минута сносит счёт.
Каааак, слился что ли?
Печалька.
Всего лишь одна минута сносит счёт.
1724 цель коррекции на часе: