FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 257

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Vladimir Baskakov:
Правила устанавливает MQ , а не топик
Тогда Вам в службу поддержки
 
MakarFX:
Тогда Вам в службу поддержки

Ага, ему к ним. За поддержкой. 

[Удален]  
MakarFX:
Тогда Вам в службу поддержки
Все вопросы решаются на форуме, исключая фин-ые
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ага, ему к ним. За поддержкой. 

Давайте вы будете ерничать, когда научитесь торговать
 
Konstantin Nikitin:

Не надо местных шаманов отвлекать. А то разбегутся по всем веткам с прогнозами. Лучше уж пусть тут развлекаются. А вообще нормальная юмористическая ветка. Иногда можно и зайти посмотреть на гадания по минутным ТФ

По 30 минутным. Попрошу... :D
 
Vladimir Baskakov:
Все вопросы решаются на форуме, исключая фин-ые

Первый пост в ветке, почитайте правила.

 
Denis Starikov:
По 30 минутным. Попрошу... :D

Все равно минутный. Ну немного погуще кофейная гуща конечно. Наверно предсказания поточнее будут

[Удален]  

Всего лишь одна минута сносит счёт.

XAUUSDM1

 
Alexsandr San:

Всего лишь одна минута сносит счёт.


Каааак, слился что ли?

Печалька.

 
Alexsandr San:

Всего лишь одна минута сносит счёт.


1724 цель коррекции на часе:


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