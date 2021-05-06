FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 522

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EURUSD  мы сегодня упадем или нет??!?!!?!??!!?!?? утомило уже...


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  мы сегодня упадем или нет??!?!!?!??!!?!?? утомило уже...


EURUSD Ну вроде эта Собака червивая, пошла вниз.... крови попила на 1,5k..... от сюда думаю 1000 пунктов вниз можно взять за 2-3 месяца. думаю трогать не буду только доливаться....


 

EURUSD  за три дня должны дойти до сюда... а там видно дальше будет.


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  за три дня должны дойти до сюда... а там видно дальше будет.


чо за прогноз такой хитрый? две недели стоит на верхах, а тут вдруг упасть должно? С чего это?

 
Sergey Lazarenko:

чо за прогноз такой хитрый? две недели стоит на верхах, а тут вдруг упасть должно? С чего это?

где стоит на верх? у меня с пятницы падение... до рисовался сегодня максимум   больше вверх не пойдет... я не в курсе у кого там что. 

Прогноз не хитрый, а денежный, только немного вершина выше оказалась чем ожидал, ну да ладно. главное есть контакт.

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY  ловите, с этого момента падаем сильно и быстро


что касается GBPJPY  свеча должна закрыться нисходящей, по идее...а это значит что за 20 минут должны оч сильно упасть.... возможно так и будет...

 
Aleksandr Yakovlev:

Не ожидал от золота такой прыти.

везде так

нудно в одну сторону и резко в другую

Баскаков везунчик, вовремя слез

а то все покупал и покупал ;) ....

 
ALEKSANDR GADZERA:

NZDUSD  Мне кажется рановато



Вот теперь не рановато....  



[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  мы сегодня упадем или нет??!?!!?!??!!?!?? утомило уже...

Леха, слил 1000 баксов и все прогнозируешь, неприлично

 
Vladimir Baskakov:
Денег вагон)) расслабься двоечник ))) иди кукурузу охраняй 
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