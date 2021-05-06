FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 522
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURUSD мы сегодня упадем или нет??!?!!?!??!!?!?? утомило уже...
EURUSD мы сегодня упадем или нет??!?!!?!??!!?!?? утомило уже...
EURUSD Ну вроде эта Собака червивая, пошла вниз.... крови попила на 1,5k..... от сюда думаю 1000 пунктов вниз можно взять за 2-3 месяца. думаю трогать не буду только доливаться....
EURUSD за три дня должны дойти до сюда... а там видно дальше будет.
EURUSD за три дня должны дойти до сюда... а там видно дальше будет.
чо за прогноз такой хитрый? две недели стоит на верхах, а тут вдруг упасть должно? С чего это?
чо за прогноз такой хитрый? две недели стоит на верхах, а тут вдруг упасть должно? С чего это?
где стоит на верх? у меня с пятницы падение... до рисовался сегодня максимум #5170 больше вверх не пойдет... я не в курсе у кого там что.
Прогноз не хитрый, а денежный, только немного вершина выше оказалась чем ожидал, ну да ладно. главное есть контакт.
GBPJPY ловите, с этого момента падаем сильно и быстро
что касается GBPJPY #5175 свеча должна закрыться нисходящей, по идее...а это значит что за 20 минут должны оч сильно упасть.... возможно так и будет...
Не ожидал от золота такой прыти.
везде так
нудно в одну сторону и резко в другую
Баскаков везунчик, вовремя слез
а то все покупал и покупал ;) ....
NZDUSD Мне кажется рановато
Вот теперь не рановато.... #5189
EURUSD мы сегодня упадем или нет??!?!!?!??!!?!?? утомило уже...
Леха, слил 1000 баксов и все прогнозируешь, неприлично