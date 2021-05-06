FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 488

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ALEKSANDR GADZERA:
Спасибо, думаю разберусь сам.

добавлю только - чем больше бабок, тем сложнее

ты же не торговал пока ни разу на большие суммы и понятия не имеешь как это?

ну и вот тебе пример моей торговли на реале

сделки не закрыты
Файлы:
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Renat Akhtyamov:

добавлю только - чем больше бабок, тем сложнее

ты же не торговал пока ни разу на большие суммы и понятия не имеешь как это?

Вам что не имётся? Вы что ни как не успокоитесь. Когда мне совет вам понадобиться я спрошу. В Форексе нет больших сумм, если вы не в курсе.
 
ALEKSANDR GADZERA:
Вам что не имётся? Вы что ни как не успокоитесь. Когда мне совет вам понадобиться я спрошу. В Форексе нет больших сумм, если вы не в курсе.

кидай прогнозы, успокойся

 
Renat Akhtyamov:

кидай прогнозы, успокойся

Я спокоен. С телефона не удобно прогнозы делать.  темболее вы все знаете на сколько я понимаю, так что давайте вы скидывайте прогнозы

Выход с треугольника, можем 100 Пунктов пролететь вниз если текущая свеча закроется на этом уровне, а не вернётся обратно
 
USDCAD тоже самое только вверх
 

Да, точно. Канадец вверх.


 

И по этой паре тоже хочется вверх.


 
ALEKSANDR GADZERA:
Я спокоен. С телефона не удобно прогнозы делать.  темболее вы все знаете на сколько я понимаю, так что давайте вы скидывайте прогнозы

Выход с треугольника, можем 100 Пунктов пролететь вниз если текущая свеча закроется на этом уровне, а не вернётся обратно

прогноз могу сделать по фунту

фунт натянул тетеву

стрельнет сильно вниз в течении месяца

 
Renat Akhtyamov:

прогноз могу сделать по фунту

фунт натянул тетеву

стрельнет сильно вниз в течении месяца

Больно размыто, для торговли не подойдёт , в течение месяца 
 
ALEKSANDR GADZERA:
Я спокоен. С телефона не удобно прогнозы делать.  темболее вы все знаете на сколько я понимаю, так что давайте вы скидывайте прогнозы

А зачем вообще делать прогнозы для кого то??? Неужели недостаточно торговать своими??? Так, поболтать, обсудить, это да. А прогнозировать для кого то, что бы потом остаться крайним ->сомнительно

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