FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 488
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Спасибо, думаю разберусь сам.
добавлю только - чем больше бабок, тем сложнее
ты же не торговал пока ни разу на большие суммы и понятия не имеешь как это?
ну и вот тебе пример моей торговли на реалесделки не закрыты
добавлю только - чем больше бабок, тем сложнее
ты же не торговал пока ни разу на большие суммы и понятия не имеешь как это?
Вам что не имётся? Вы что ни как не успокоитесь. Когда мне совет вам понадобиться я спрошу. В Форексе нет больших сумм, если вы не в курсе.
кидай прогнозы, успокойся
кидай прогнозы, успокойся
Да, точно. Канадец вверх.
И по этой паре тоже хочется вверх.
Я спокоен. С телефона не удобно прогнозы делать. темболее вы все знаете на сколько я понимаю, так что давайте вы скидывайте прогнозы
прогноз могу сделать по фунту
фунт натянул тетеву
стрельнет сильно вниз в течении месяца
прогноз могу сделать по фунту
фунт натянул тетеву
стрельнет сильно вниз в течении месяца
Я спокоен. С телефона не удобно прогнозы делать. темболее вы все знаете на сколько я понимаю, так что давайте вы скидывайте прогнозы
А зачем вообще делать прогнозы для кого то??? Неужели недостаточно торговать своими??? Так, поболтать, обсудить, это да. А прогнозировать для кого то, что бы потом остаться крайним ->сомнительно