FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 340
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попросили робота за бацать, а индикатор оказался какой-то левый - вот и попал под раздачу
я так подобно тоже попадал, когда вместо чтобы уйти сразу в отказ объяснял заказчику что такое нельзя.. самаритянен блин
наверное разумно написать письмо и больше на прежние грабли не наступать.
PS/ кстати помню его случай - оф.правила были публично посланы нах...вот так вот совсем ненадо делать
я так подобно тоже попадал, когда вместо чтобы уйти сразу в отказ объяснял заказчику что такое нельзя.. самаритянен блин
наверное разумно написать письмо и больше на прежние грабли не наступать.
PS/ кстати помню его случай - оф.правила были публично посланы нах...вот так вот совсем ненадо делать
Вот в этой теме его за банили https://www.mql5.com/ru/forum/345300
братан сказал на долго - 10 лет
И правильно, достаточно почитать твои ветки, где ты несёшь абсолютную пургу
без пурги - я просто человек без эмоции - если нужно помочь бесплатно, я что знаю помогаю .
- ведь всю информацию, я беру из этого ресурса. И сам всегда ищу - все проги бесплатно .
И правильно, достаточно почитать твои ветки, где ты несёшь абсолютную пургу
и ведь тебя поносят - и я, не разу не сказал в твою сторону плохого слова .
- зачем ты меня поносишь ?
И правильно, достаточно почитать твои ветки, где ты несёшь абсолютную пургу
да! я думал ты человек - а ты такой же жадный , как и многие
Добрый день. По золоту не поменялась картинка? Дневка?
На дневках плохо видно цели.
Вот недельки:
По EURJPY идем вниз шпилькой на 114.30 и затем разворот вверх на 130.00
что-то у вас что не пост, так про шпильки :-)
что-то у вас что не пост, так про шпильки :-)