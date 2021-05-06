FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 340

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SanAlex:
попросили робота за бацать, а индикатор оказался какой-то левый - вот и попал под раздачу   

я так подобно тоже попадал, когда вместо чтобы уйти сразу в отказ объяснял заказчику что такое нельзя.. самаритянен блин

наверное разумно написать письмо и больше на прежние грабли не наступать.

PS/ кстати помню его случай - оф.правила были публично посланы нах...вот так вот совсем ненадо делать

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Maxim Kuznetsov:

я так подобно тоже попадал, когда вместо чтобы уйти сразу в отказ объяснял заказчику что такое нельзя.. самаритянен блин

наверное разумно написать письмо и больше на прежние грабли не наступать.

PS/ кстати помню его случай - оф.правила были публично посланы нах...вот так вот совсем ненадо делать

Вот в этой теме его за банили https://www.mql5.com/ru/forum/345300 

могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору?
могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору?
  • 2020.06.26
  • www.mql5.com
добрый день, могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору? 1...
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SanAlex:

братан сказал на долго - 10 лет

И правильно, достаточно почитать твои ветки, где ты несёшь абсолютную пургу
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Vladimir Baskakov:
И правильно, достаточно почитать твои ветки, где ты несёшь абсолютную пургу

без пурги - я просто человек без эмоции - если нужно помочь бесплатно, я что знаю помогаю .

- ведь всю информацию, я беру из этого ресурса. И сам всегда ищу - все проги бесплатно . 

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Vladimir Baskakov:
И правильно, достаточно почитать твои ветки, где ты несёшь абсолютную пургу

и ведь тебя поносят - и я, не разу не сказал в твою сторону плохого слова . 

- зачем ты меня поносишь ?

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Vladimir Baskakov:
И правильно, достаточно почитать твои ветки, где ты несёшь абсолютную пургу

да! я думал ты человек - а ты такой же жадный , как и многие

 
sterva:

Добрый день. По золоту не поменялась картинка? Дневка?

На дневках плохо видно цели.

Вот недельки:


 
По EURJPY идем вниз шпилькой на 114.30 и затем разворот вверх на 130.00 
 
Alexxl2008:
По EURJPY идем вниз шпилькой на 114.30 и затем разворот вверх на 130.00 

что-то у вас что не пост, так про шпильки :-)

 
Maxim Kuznetsov:

что-то у вас что не пост, так про шпильки :-)

А я только по ним и работаю -турбофорекс это называю и прибыль в 3-8 раз быстрее идет.Отьеду до 20-00 по делам.
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