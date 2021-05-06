FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 482
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)))))))Извиняй за каракули, накидал 1 вариант развития событий. Входы на селл выше могут быть, как вариант развития событий.
вроде эти пары ходят в одну сторону - что то Индикаторы в разные стороны их направляет.
- скорее всего эти две пары по времени, уже вниз должны отскочить.
почему они в разные стороны пошли?
- хотя в последнее время, они частенько так стали поступать
почему они в разные стороны пошли?
- хотя в последнее время, они частенько так стали поступать
Брекзит)
Это называется гадание, а не теханализ
)))))
GBPJPY тут вот так должно быть
Это называется гадание, а не теханализ
Паренёк - таких машин ты врят ли где найдёшь... / Гадай индюками может и получиться что - буду рад твоему профиту.... ./
Рано, ещё немного поднимется, надо подождать открытие американского рынка )
Кажется четко совершил сделку.
Кажется четко совершил сделку.
Ну отлично, надеюсь америкашки поддержут)
Паренёк - таких машин ты врят ли где найдёшь... / Гадай индюками может и получиться что - буду рад твоему профиту.... .
Что вы огрызаетесь на всех....
)))))))Извиняй за каракули, накидал 1 вариант развития событий. Входы на селл выше могут быть, как вариант развития событий.
Ну реально вы фуфло рисуете))))