FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 482

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Rustam Galkeev:

)))))))Извиняй за каракули, накидал 1 вариант развития событий. Входы на селл выше могут быть, как вариант развития событий. 

Это называется гадание, а не теханализ
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SanAlex:

вроде эти пары ходят в одну сторону - что то Индикаторы в разные стороны их направляет.

- скорее всего эти две пары по времени, уже вниз должны отскочить.  

почему они в разные стороны пошли? 

- хотя в последнее время, они частенько так стали поступать 

Файлы:
gbp_eur_usd_xxx.PNG  79 kb
 
SanAlex:

почему они в разные стороны пошли? 

- хотя в последнее время, они частенько так стали поступать 

Брекзит)

 
Vladimir Baskakov:
Это называется гадание, а не теханализ

)))))

 

GBPJPY  тут вот так должно быть


 
Vladimir Baskakov:
Это называется гадание, а не теханализ

Паренёк - таких машин ты врят ли где найдёшь... / Гадай индюками может и получиться что - буду рад твоему профиту.... ./

Файлы:
ed2KMQkWPy.png  26 kb
 
VVT:

Рано, ещё немного поднимется, надо подождать открытие американского рынка )

Кажется четко совершил сделку.

 
Aleksandr Yakovlev:

Кажется четко совершил сделку.

Ну отлично, надеюсь америкашки поддержут)

 
Rustam Galkeev:

Паренёк - таких машин ты врят ли где найдёшь... / Гадай индюками может и получиться что - буду рад твоему профиту.... .

Что вы огрызаетесь на всех....

 
Rustam Galkeev:

)))))))Извиняй за каракули, накидал 1 вариант развития событий. Входы на селл выше могут быть, как вариант развития событий. 

Ну реально вы фуфло рисуете))))

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