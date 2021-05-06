FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 177

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ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY


А индикатор какой используется?
 
Vladimir Baskakov:
А индикатор какой используется?

Никакой.

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ALEKSANDR GADZERA:

Никакой.

Понятно, просто вы так видите. Видел в ютубе похожее
 

Еврофунт, сигнал на покупку.


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Aleksandr Yakovlev:

Еврофунт, сигнал на покупку.


Зачем это делать не понимаю) Ты что с этого имеешь?) Уважение?

Хотя.. я знаю примерно) Окей.
 
onedollarusd:

Зачем это делать не понимаю) Ты что с этого имеешь?) Уважение?

Хотя.. я знаю примерно) Окей.

Пусть люди зарабатывают, жалко тебе чтоль?

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Aleksandr Yakovlev:

Пусть люди зарабатывают, жалко тебе чтоль?

Хороший вопрос ты задал. Я понял тебя ;)
 
onedollarusd:
Хороший вопрос ты задал. Я понял тебя ;)

Не не. Не отскакивай так сразу от обсуждения. Что за мысли в голове. Я не понимаю.

Не хочешь здесь, так в личке напиши.

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Aleksandr Yakovlev:

Еврофунт, сигнал на покупку.


На чем основан сигнал, на показателях какого индикатора или какую модель увидели?
 
Vladimir Baskakov:
На чем основан сигнал, на показателях какого индикатора или какую модель увидели?

Поджатие уровня с дальнейшей тенденцией роста.

Ответил единоразово.

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