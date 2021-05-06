FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 177
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USDJPY
А индикатор какой используется?
Никакой.
Никакой.
Еврофунт, сигнал на покупку.
Еврофунт, сигнал на покупку.
Зачем это делать не понимаю) Ты что с этого имеешь?) Уважение?Хотя.. я знаю примерно) Окей.
Зачем это делать не понимаю) Ты что с этого имеешь?) Уважение?Хотя.. я знаю примерно) Окей.
Пусть люди зарабатывают, жалко тебе чтоль?
Пусть люди зарабатывают, жалко тебе чтоль?
Хороший вопрос ты задал. Я понял тебя ;)
Не не. Не отскакивай так сразу от обсуждения. Что за мысли в голове. Я не понимаю.
Не хочешь здесь, так в личке напиши.
Еврофунт, сигнал на покупку.
На чем основан сигнал, на показателях какого индикатора или какую модель увидели?
Поджатие уровня с дальнейшей тенденцией роста.
Ответил единоразово.