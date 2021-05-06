FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 435
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;))) Это вам индикаторы ничего не показывают полезного для торговли. Но это означает лишь то, что вы не умеете пользоваться индикаторами.
Хорошо))))) пусть будет так))
.
Но вам "Индикаторы вам ничего никогда не покажут полезного для торговли." #4337
А вот болтовни вашей здесь очень много, уже через край.
.
Но вам "Индикаторы вам ничего никогда не покажут полезного для торговли." #4337
А вот болтовни вашей здесь очень много, уже через край.
Ух ты, ах ты, все мы космонавты.)
Болтовни ?)))) у вас что комплекс не полноценности?))) если всему чему вы научились, это только включать скользящие средние на график это ваши проблемы. Идите умничайте в другое место. Мы тут делом занимаемся и реальные прогнозы даём.
болезный...
болезный...