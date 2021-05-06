FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 435

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ОК
 
Олег avtomat:

;))) Это вам индикаторы ничего не показывают полезного для торговли. Но это означает лишь то, что вы не умеете пользоваться индикаторами.

Хорошо))))) пусть будет так))
Прогнозы давайте свои, посмотрим на них, а то я смотрю вы только болтаете. 
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ALEKSANDR GADZERA:
Хорошо))))) пусть будет так))
Прогнозы давайте свои, посмотрим на них, а то я смотрю вы только болтаете. 

 

.

Но вам "Индикаторы вам ничего никогда не покажут полезного для торговли."    

А вот болтовни вашей здесь очень много, уже через край. 

 
А вы что это модераторы мои посты удаляете?
 
Олег avtomat:

 

.

Но вам "Индикаторы вам ничего никогда не покажут полезного для торговли."    

А вот болтовни вашей здесь очень много, уже через край. 

Болтовни ?)))) у вас что комплекс не полноценности?))) если всему чему вы научились, это только включать скользящие средние на график это ваши проблемы. Идите умничайте в другое место. Мы тут делом занимаемся и реальные прогнозы даём. 

МДА сильный прогноз у вас, сразу все понятно стало, продаём через одну-три недели)))) ухахахах смехопанарама. Идите кукурузу охраняйте лучше. Не флудите в ветке пожалуйста. Спасибо.
 
ALEKSANDR GADZERA:
 ухахахах смехопанарама. 

Ух ты, ах ты, все  мы космонавты.)

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:
Болтовни ?)))) у вас что комплекс не полноценности?))) если всему чему вы научились, это только включать скользящие средние на график это ваши проблемы. Идите умничайте в другое место. Мы тут делом занимаемся и реальные прогнозы даём. 

МДА сильный прогноз у вас, сразу все понятно стало, продаём через одну-три недели)))) ухахахах смехопанарама. Идите кукурузу охраняйте лучше. Не флудите в ветке пожалуйста. Спасибо.

болезный...

 
Олег avtomat:

болезный...

Выкладывайте свои прогнозы, вам же никто не мешает, что вы все хамите постоянно, не нравятся мои прогнозы не читайте, покажите если лучше можете, что за балет. Если у Вас в Украине так принято общаться (высказывать свою неприязнь и рты закрывать), то здесь международный форум, дома в кругу семьи так общайтесь, а тут придерживайтесь приличий пожалуйста. 
 
Модератор удалите пожалуйста весь флуд. Спасибо.
[Удален]  
Интересно - правда пойдёт вниз, или сделает крутой разворот? 
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