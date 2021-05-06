FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 202

Новый комментарий
[Удален]  

кажись, сменила направление      USDJPYH2

USDJPYH2х

------------------------------------------

ещё одна пара - движется к цели                                        GBPUSDH2

GBPUSDH2

------------------------------

И ещё одна пара - будет у точки                                            EURUSDH2

EURUSDH2

 
Alexsandr San:

кажись, сменила направление      USDJPYH2

------------------------------------------

ещё одна пара - движется к цели                                        GBPUSDH2

USDJPY: Сменили еще два дня назад)))))
[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY: Сменили еще два дня назад)))))

Если Вы,  внимательно посмотрите на графики - то  видно, что смена произошла вчера, во второй половине дня, а не два дня назад, как Вы говорите.
 

Ну это по вашим данным, а по моим  14 числа был экстремум. У каждого своя правда.

Примерно вот здесь:

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Ну это по вашим данным, а по моим  14 числа был экстремум. У каждого своя правда.

Примерно вот здесь:

  пост за 15 число 

и вот мой экстремум 

USDJPYH2ш

 
Alexsandr San:

  пост за 15 число 

и вот мой экстремум 


вот пораньше пост))   ошибся на один бар, вот и уточнение было , не ищите ошибок так где их нет. У меня пока не идеальны экстремумы, работаем над этим. 

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

вот пораньше пост))   ошибся на один бар, вот и уточнение было , не ищите ошибок так где их нет. У меня пока не идеальны экстремумы, работаем над этим. 

Я не когда, не у кого, не ищу ошибок. Вы сами, ко мне, стали придираться.  

 

Всем привет. Вчера часть по ене сделок порезал, что то по БУ выбило.

Вы как хотите , а я опять вниз встал.


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Вчера часть по ене сделок порезал, что то по БУ выбило.

Вы как хотите , а я опять вниз встал.


а это конечно зря.... немного откатимся и снова вверх.

 
Alexsandr San:

Я не когда, не у кого, не ищу ошибок. Вы сами, ко мне, стали придираться.  

нет, нет, вам показалось)

1...195196197198199200201202203204205206207208209...656
Новый комментарий