FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 202
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кажись, сменила направление USDJPYH2
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ещё одна пара - движется к цели GBPUSDH2
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И ещё одна пара - будет у точки EURUSDH2
кажись, сменила направление USDJPYH2
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ещё одна пара - движется к цели GBPUSDH2
USDJPY: Сменили еще два дня назад)))))
Ну это по вашим данным, а по моим #2004 14 числа был экстремум. У каждого своя правда.
Примерно вот здесь:
Ну это по вашим данным, а по моим #2004 14 числа был экстремум. У каждого своя правда.
Примерно вот здесь:
#2004 пост за 15 число
и вот мой экстремум
#2004 пост за 15 число
и вот мой экстремум
вот пораньше пост)) #1984 ошибся на один бар, вот и уточнение было #2004, не ищите ошибок так где их нет. У меня пока не идеальны экстремумы, работаем над этим.
вот пораньше пост)) #1984 ошибся на один бар, вот и уточнение было #2004, не ищите ошибок так где их нет. У меня пока не идеальны экстремумы, работаем над этим.
Я не когда, не у кого, не ищу ошибок. Вы сами, ко мне, стали придираться.
Всем привет. Вчера часть по ене сделок порезал, что то по БУ выбило.
Вы как хотите , а я опять вниз встал.
Всем привет. Вчера часть по ене сделок порезал, что то по БУ выбило.
Вы как хотите , а я опять вниз встал.
а это конечно зря.... немного откатимся и снова вверх.
Я не когда, не у кого, не ищу ошибок. Вы сами, ко мне, стали придираться.
нет, нет, вам показалось)