FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 457
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вообще то, она с утра показывает верх. - но кто его знает, риск у Вас большой
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возле R1 покрутится - а там кто его знает. обычно от R1 возвращается к S1
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Вот кого слушать надо )))
Вот кого слушать надо )))
- не плохо! а вот ещё в тему, под твою мелодию.
- не плохо! а вот ещё в тему, под твою мелодию.
Нее, Димаш уникум.!!!
Нее, Димаш уникум.!!!
Жесть, даже моя бабушка вряд-ли такое-бы слушала.
Жесть, даже моя бабушка вряд-ли такое-бы слушала.
Попса вам в ухо.
вот крутится - может и развернутся от сюда - мою ловушку не хочет взять вниз с собой.
- но может прорвать и очень высоко, у меня через 1400 пунктов умножется лот в два раза и так будет умножать.
очень сильный уровень... это вторая попытка взять его, но пока похоже сил маловато... уже достаточно дорого, а тут еще если Байден, то вертолетные деньги посыпятся... вот тогда возможно и пойдет на 2200...а пока будет широкий флет, как обычно...туда сюда...
Попса вам в ухо.
Вот где шедеврально
Попса вам в ухо.
не знаю в чем там фишка... может мне медведь на ухо наступил, но такие кошачьи рулады как то не очень... китайцы тоже хорошо понимают такие произведения... как сказал один про Витаса...так что от его песен просто кипятком писают...))
Вот надо было...как то графики по ярче бы... а то не внушают... да и не успеваю уследить за частыми переменами, как то надо попривыкнуть...))
GBPUSD Ну вот вроде есть теперь, на продажу снова