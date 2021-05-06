FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 457

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SanAlex:

вообще то, она с утра показывает верх. - но кто его знает, риск у Вас большой

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возле R1 покрутится - а там кто его знает. обычно от R1 возвращается к S1

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Вот кого слушать надо )))


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Вот кого слушать надо )))


- не плохо! а вот ещё в тему, под твою мелодию.


 
SanAlex:

- не плохо! а вот ещё в тему, под твою мелодию.


Нее, Димаш уникум.!!!

 
Aleksandr Yakovlev:

Нее, Димаш уникум.!!!

Жесть, даже моя бабушка вряд-ли такое-бы слушала.

 
Vitaly Muzichenko:

Жесть, даже моя бабушка вряд-ли такое-бы слушала.

Попса вам в ухо.

 
SanAlex:

вот крутится - может и развернутся от сюда - мою ловушку не хочет взять вниз с собой.

- но может прорвать и очень высоко, у меня через 1400 пунктов умножется лот в два раза и так будет умножать. 


очень сильный уровень... это вторая попытка взять его, но пока похоже сил маловато... уже достаточно дорого, а тут еще если Байден, то вертолетные деньги посыпятся... вот тогда возможно и пойдет на 2200...а пока будет широкий флет, как обычно...туда сюда...

 
Aleksandr Yakovlev:

Попса вам в ухо.

Вот где шедеврально


 
Aleksandr Yakovlev:

Попса вам в ухо.

не знаю в чем там фишка... может мне медведь на ухо наступил, но такие кошачьи рулады как то не очень... китайцы тоже хорошо понимают такие произведения... как сказал один про Витаса...так что от его песен просто кипятком писают...))

 
Жесть... Трамп, спасибо, что проигрываешь, ты мне сделку закрыл в +, друг Дональд
 
Сергей Криушин:

Вот надо было...как то графики по ярче бы... а то не внушают...  да и не успеваю уследить за частыми переменами, как то надо попривыкнуть...))

GBPUSD Ну вот вроде есть теперь, на продажу снова


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