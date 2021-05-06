FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 406

Новый комментарий
 
Lesorub:

Все решено уже давно...


где стопы? торгуете в текущий момент это хорошо, сколько на всех этих парах висит не закрытых позиций, которые не смогли перенести огромную просадку? как вы их закрываете, это тоже интересно

Aleksandr Yakovlev тут тоже прогнозы раздает, хвастается как все закрывается красиво вчерашние сделки, как откроет сигнал, поднимет не много и пересидка дает слив резко, надпись на сигнале - ЭТО ТО ЧТО ВЫ ИСКАЛИ, позор, сра***нами тряпками такое жулье надо гнать, в черный список околтуженного.

 
Fast235:

где стопы? торгуете в текущий момент это хорошо, сколько на всех этих парах висит не закрытых позиций, которые не смогли перенести огромную просадку? как вы их закрываете, это тоже интересно

Aleksandr Yakovlev тут тоже прогнозы раздает, хвастается как все закрывается красиво вчерашние сделки, как откроет сигнал, поднимет не много и пересидка дает слив резко, надпись на сигнале - ЭТО ТО ЧТО ВЫ ИСКАЛИ, позор, сра***нами тряпками такое жулье надо гнать, в черный список околтуженного.

Только не надо капризничать!


 
Lesorub:

Только не надо капризничать!

И чо там у тебя???

Шняга полная!!!

 
Renat Akhtyamov:

И чо там у тебя???

Шняга полная!!!

Там, это где???

 
Lesorub:

Там, это где???

по нижш. роз
 
Renat Akhtyamov:
по нижш. роз

Я ваши намёки не могу понять... Что там у меня? По нижш..., роз...

Нормальный я, все на месте, не роз. 

 
Илья, извини, конечно, но я бы убрал этот ордер. 
 
Lesorub:

Я ваши намёки не могу понять... Что там у меня? По нижш..., роз...

Нормальный я, все на месте, не роз. 

увидишь

дохре.. UP

ева вверх, ойла внизззз до 9
 
Renat Akhtyamov:

увидишь

дохре.. UP

ева вверх, ойла внизззз до 9

Ренат, всегда мечтал изучить татарский. 

 
Алексей Тарабанов:
Илья, извини, конечно, но я бы убрал этот ордер. 
Да, пожалуй... 80 п. хода мало показалось. Дождусь открытия. 
1...399400401402403404405406407408409410411412413...656
Новый комментарий