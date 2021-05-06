FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 198
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Прогнозер то видимо слился со своими 100% прогнозами. Жаль, жаль.....
Сигнала не стало видно его.
клоун
Яковлев клоун это вы, здесь люди выражают свое мнение, а вы как дворовая шавка кидаетесь на прохожих. что вы агрессивный такой?
Прогнозер то видимо слился со своими 100% прогнозами. Жаль, жаль.....
Сигнала не стало видно его.
Пока еще стоим, надеюсь выстоим. я прогнозирую не движение цены, а точки разворота, они бывают очень маленькие по движению цены. и это не идеально пока.
Яковлев клоун это вы, здесь люди выражают свое мнение, а вы как дворовая шавка кидаетесь на прохожих. что вы агрессивный такой?
Хе, а с чего ты взял, что слово клоун было адресовано тебе. Разве я отвечал тебе? Это во первых.
Во вторых я написал жаль от предположения, что слился.
И нет никакой агрессивности.
Если вы все гребете под себя как будьдозер, ваши проблемы.
Хе, а с чего ты взял, что слово клоун было адресовано тебе. Разве я отвечал тебе?
Ну под моим постом, поэтому и подумал. Если не мне, тогда соррян.
Зачем так. Цена вернется. Лично я от 106.4 надеюсь зайти.
Основное движение конечно вниз, но это не значит, что сейчас нельзя взять.)
Зачем так. Цена вернется. Лично я от 106.4 надеюсь зайти.
Основное движение конечно вниз, но это не значит, что сейчас нельзя взять.)
Привет, я так думаю цена упрется в 106,97 (рядом совсем), а там уже смотреть надо.
Если пробивает и тестит снизу-продажи. Либо от этой границы небольшие покупки. Совсем небольшие. Как то так.
.
Я тут одному хорошему человеку посоветовал(сегодня) купить по еве от 1,09240.
Надеюсь он прислушался))) По крайней мере уже бы взял немного и зафиксировал часть.
USDJPY ну ждем, будем наедятся что выше уйдем, ниже уже точно не хочется. Яковлев что скажете, выше уйдем?)