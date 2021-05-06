FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 198

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Прогнозер то видимо слился со своими 100% прогнозами. Жаль, жаль.....

Сигнала не стало видно его.

 
Aleksandr Yakovlev:
клоун

Яковлев клоун это вы, здесь люди выражают свое мнение, а вы как дворовая шавка кидаетесь на прохожих. что вы агрессивный такой? 

 
Aleksandr Yakovlev:

Прогнозер то видимо слился со своими 100% прогнозами. Жаль, жаль.....

Сигнала не стало видно его.

Пока еще стоим, надеюсь выстоим. я прогнозирую не движение цены, а точки разворота, они бывают очень маленькие по движению цены. и это не идеально пока.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Яковлев клоун это вы, здесь люди выражают свое мнение, а вы как дворовая шавка кидаетесь на прохожих. что вы агрессивный такой? 

Хе, а с чего ты взял, что слово клоун было адресовано тебе. Разве я отвечал тебе? Это во первых. 

Во вторых я написал жаль от предположения, что слился.

И нет никакой агрессивности.

Если вы все гребете под себя как будьдозер, ваши проблемы.

 
Aleksandr Yakovlev:

Хе, а с чего ты взял, что слово клоун было адресовано тебе. Разве я отвечал тебе?

Ну под моим постом, поэтому и подумал. Если не мне, тогда соррян.

 

Зачем так. Цена вернется. Лично я от 106.4 надеюсь зайти. 

Основное движение конечно вниз, но это не значит, что сейчас нельзя взять.)

 
sterva:

Зачем так. Цена вернется. Лично я от 106.4 надеюсь зайти. 

Основное движение конечно вниз, но это не значит, что сейчас нельзя взять.)

Привет, я так думаю цена упрется в 106,97 (рядом совсем), а там уже смотреть надо.

Если пробивает и тестит снизу-продажи. Либо от этой границы небольшие покупки. Совсем небольшие. Как то так.

[Удален]  

 

.

 

Я тут одному хорошему человеку посоветовал(сегодня) купить по еве от 1,09240.

Надеюсь он прислушался))) По крайней мере уже бы взял немного и зафиксировал часть.

 

USDJPY ну ждем, будем наедятся что выше уйдем, ниже уже точно не хочется. Яковлев что скажете, выше уйдем?)


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