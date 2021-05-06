FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 608

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Vitaly Muzichenko:

...Что это?

Что конкретно ?

 
Dikons:

Что конкретно ?

облако

 
Vitaly Muzichenko:

облако

Тролль что ли ?  -  15 тыс сообщений...

 
Dikons:

Тролль что ли ?  -  15 тыс сообщений...

Сам тролль.

Хотел тоже посмотреть в облако, но не увидел его - на небе ясно. Куда смотреть?

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

Dikons, 2020.12.09 09:31

Башенкой выше 1.35 - тоже бы устроило...

В данный момент:  на всех 9 периодах цена выше Облака Ишимоку.


 
Dikons:

Что конкретно ?

Эта тенденция давно, притягивать за уши на рынок ночные циклы Луны, давление в резервуарах и т.д.

А тут уже облака, ну вот и стало интересно.

 
Vitaly Muzichenko:

...А тут уже облака, ну вот и стало интересно.

А чё ко мне то вопросы ? Идёшь в сеть и читаешь про Ишимоку, если интересно, где там у него Облака и почему...

 
SanAlex:

Всё может быть...

от  1.34507 может вернутся к оранжевой линии(1.33467) и можно повторно стать в покупки.

Может тогда логичнее в откат отработать, но сохранить буйную позу ?

А если её выбили по б/у - дык с отката поимел...
[Удален]  
Dikons:

Может тогда логичнее в откат отработать, но сохранить буйную позу ?

А если её выбили по б/у - дык с отката поимел...

Вот сейчас, испытаю на откат - если зацепит мою жёлтую линию

GBPUSDH2

 
SanAlex:

Вот сейчас, испытаю на откат - если зацепит мою жёлтую линию


Из каких соображений линия встала именно туда ?
[Удален]  
Dikons:
Из каких соображений линия встала именно туда ?

там точка "R2" от индикатора Pivot https://www.mql5.com/ru/code/30767

Pivot Points
Pivot Points
  • www.mql5.com
Индикатор отображает границы текущего и предыдущего дня при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE и пять рассчитанных уровней ' при помощи графических объектов OBJ_TREND. Можно выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего...
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