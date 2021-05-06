FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 608
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...Что это?
Что конкретно ?
Что конкретно ?
облако
облако
Тролль что ли ? - 15 тыс сообщений...
Тролль что ли ? - 15 тыс сообщений...
Сам тролль.
Хотел тоже посмотреть в облако, но не увидел его - на небе ясно. Куда смотреть?
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Dikons, 2020.12.09 09:31
Башенкой выше 1.35 - тоже бы устроило...
В данный момент: на всех 9 периодах цена выше Облака Ишимоку.
Что конкретно ?
Эта тенденция давно, притягивать за уши на рынок ночные циклы Луны, давление в резервуарах и т.д.
А тут уже облака, ну вот и стало интересно.
...А тут уже облака, ну вот и стало интересно.
А чё ко мне то вопросы ? Идёшь в сеть и читаешь про Ишимоку, если интересно, где там у него Облака и почему...
Всё может быть...
от 1.34507 может вернутся к оранжевой линии(1.33467) и можно повторно стать в покупки.
Может тогда логичнее в откат отработать, но сохранить буйную позу ?А если её выбили по б/у - дык с отката поимел...
Может тогда логичнее в откат отработать, но сохранить буйную позу ?А если её выбили по б/у - дык с отката поимел...
Вот сейчас, испытаю на откат - если зацепит мою жёлтую линию
Вот сейчас, испытаю на откат - если зацепит мою жёлтую линию
Из каких соображений линия встала именно туда ?
там точка "R2" от индикатора Pivot https://www.mql5.com/ru/code/30767