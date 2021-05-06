FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 616
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Понятно... видимо фишка МТ-5. я в МТ-4, по старинке...
А нижняя жёлтая - там разворотный в горку ?
всё тоже самое есть и для мт4
- да! нижняя думаю, там потихоньку будет делать разворот, и нижняя как откроет позицию, отпрыгнет ниже - это если цена не развернётся, то прикупит потом от неё ниже.
См. Посты. Осталось 2-3 прохода и кросс на Бай будет... ./
Обязательные цели к исполнению практически закрыты на 87,5%... ./
Чё то стрёмно золото на юг держать... пипсанул и спрыгнул...
На фунте мишки уже 350 пп. отката оформили и вроде как ещё не предел...
Чё то стрёмно золото на юг держать... пипсанул и спрыгнул...
На фунте мишки уже 350 пп. отката оформили и вроде как ещё не предел...
ловил снизу и сверху - к нижней чу-чуть не дотянула, на покупку.
Третий раз захожу в продажу, если и она подтвердится, можно заходить и на четвертый уровень.
С подтверждением четвертого можно будет идти и на обновление локального минимума!
Вообще, с учетом возможности развития иррегулярной коррекции либо протяженной коррекции, включая "подвижные" (наклонные) горизонтальные треугольники, особых иллюзий на сильное нисходящее движение пока не питаю.
Потому и заходы делаю дробными лотами, с фиксаций на каждом этапе.
Все модели которые указаны в списке ниже выделенной, вообще не "не предрасположены" к формированию глубокой коррекции.
Главное не забывать, что не ценовое движение руководствуется выбранной моделью, это мы пытаемся описать ценовое движение той или иной волновой моделью.
Третий раз захожу в продажу, если и она подтвердится, можно заходить и на четвертый уровень.
С подтверждением четвертого можно будет идти и на обновление локального минимума!
Вообще, с учетом возможности развития иррегулярной коррекции либо протяженной коррекции, включая "подвижные" (наклонные) горизонтальные треугольники, особых иллюзий на сильное нисходящее движение пока не питаю.
Потому и заходы делаю дробными лотами, с фиксаций на каждом этапе.
Все модели которые указаны в списке ниже выделенной, вообще не "не предрасположены" к формированию глубокой коррекции.
Главное не забывать, что не ценовое движение руководствуется выбранной моделью, это мы пытаемся описать ценовое движение той или иной волновой моделью.
РЕСПЕКТ!!! Сам создаёшь зоны торг? Что касаемо цены по фунтику то толко покупки даже если и вниз пройдём 15.5% - это меньше 62,5% по обязаловке, так что ход если и будет то не особо сильный и после перекрытия цена уйдёт в район 1.3476 а то и выше... ./
РЕСПЕКТ!!! Сам создаёшь зоны торг?
Волновую разметку наношу сам, программа-советник Elliott Wave Maker в режиме реального времени проверяет её на ошибки и строит комплект из вил Эндрюса и линий Шиффа, как графические инструменты - целе указатели.
Вот за два дня счё в подарок одному из форумчан:
Это тем кто не может или не умеет работать и ждёт свои 10 -100% в год.
Работа мин 100% в неделю меньше быстрее от старости моно умереть чем заработать... ./
Возможно заведу как обещал показной счёт с Нового Года без доступа к реал сделкам, если время свободное будет.
См. Посты... ./ Сем больших профитов... , возможно ещё зайду в следующем году... ./
Волновую разметку наношу сам, программа-советник Elliott Wave Maker в режиме реального времени проверяет её на ошибки и строит комплект из вил Эндрюса и линий Шиффа, как графические инструменты - целе указатели.
Дружище такие как ты навес золота... ./
Много думаешь и анализируешь это очень даже приятно... ./
Ещё раз РЕСПЕКТ!!!
Возможно и поработаем командно в следующем году, если будет желание... ./
Вот за два дня счё в подарок одному из форумчан:
Это тем кто не может или не умеет работать и ждёт свои 10 -100% в год.
Работа мин 100% в неделю меньше быстрее от старости моно умереть чем заработать... ./
Возможно заведу как обещал показной счёт с Нового Года без доступа к реал сделкам, если время свободное будет.
См. Посты... ./ Сем больших профитов... , возможно ещё зайду в следующем году... ./
Послушай, мы тут тоже не пальцем деланные.
Твои отчеты всем на показ нафиг не сдались.
Если кому то в подарок, в личку тому....
А отчитываться тут перед нами не надо.
Мы не баскаковы. Нам твои мониторинги и отчеты (как уже выше писал) не нужны.