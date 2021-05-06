FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 537

Новый комментарий
 
SanAlex:

сегодня наверное не дотянет к 1854.28 - может в завтра !?


Попробую рассмотреть - это проще... - как двойное дно.

Только метод расчёта требует определённых навыков сопоставления комбинаций и 

методов расчёта.

 
ALEKSANDR GADZERA:

да согласен, но уже дело принципа, натура такая дибильная... стоять на своем...

Я так 50к демки превратил в 900 в 18 году. С 32к до 49к дошло и потом не возвращалось.) Хороший урок, хорошо что на демке). Нельзя хотеть, надеяться и ждать.)

 
Valeriy Yastremskiy:

Я так 50к демки превратил в 900 в 18 году. С 32к до 49к дошло и потом не возвращалось.) Хороший урок, хорошо что на демке). Нельзя хотеть, надеяться и ждать.)

Ох, вы не представляете чего я с 2005 года в Форексе насмотрелся.... и сколько уроков получил. Так, что все под контролем. И обязательно нужно хотеть, надеется и ждать)))

 

Отменил бай лимит - перенёс бай стоп в зону безубытка с целью положительного замка.

Далее буду расширять зону безубытка при дальнейшем ходе цены.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Ох, вы не представляете чего я с 2005 года в Форексе насмотрелся.... и сколько уроков получил. Так, что все под контролем. И обязательно нужно хотеть, надеется и ждать)))

Как я понимаю уроки были платные и бесполезные) Хотеть можно многого, но если Ваше желание не совпадает с желанием цены то остается только надеяться и ждать)

 

USDCAD ну все можно затариваться, пошли вверх


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD ну все можно затариваться, пошли вверх


Нет. Дождись 1,30280

 
Aleksandr Yakovlev:

Нет. Дождись 1,30280

Как скажешь)) лучше просто по закрытию Н4 , как закроется сразу на покупку.
[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD ну все можно затариваться, пошли вверх

походу вниз USDCADWeekly 1.28346

------------------------

сегодня скорее всего досюда 1.30428

Файлы:
USDCADWeekly_1.28346.png  49 kb
USDCADH2_1.30428.png  52 kb
 
SanAlex:

походу вниз USDCADWeekly 1.28346

Нет. вот тут точка на покупку на Дневнике, поэтому пока будем идти вверх...


1...530531532533534535536537538539540541542543544...656
Новый комментарий