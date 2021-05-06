FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 537
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сегодня наверное не дотянет к 1854.28 - может в завтра !?
Попробую рассмотреть - это проще... - как двойное дно.
Только метод расчёта требует определённых навыков сопоставления комбинаций и
методов расчёта.
да согласен, но уже дело принципа, натура такая дибильная... стоять на своем...
Я так 50к демки превратил в 900 в 18 году. С 32к до 49к дошло и потом не возвращалось.) Хороший урок, хорошо что на демке). Нельзя хотеть, надеяться и ждать.)
Я так 50к демки превратил в 900 в 18 году. С 32к до 49к дошло и потом не возвращалось.) Хороший урок, хорошо что на демке). Нельзя хотеть, надеяться и ждать.)
Ох, вы не представляете чего я с 2005 года в Форексе насмотрелся.... и сколько уроков получил. Так, что все под контролем. И обязательно нужно хотеть, надеется и ждать)))
Отменил бай лимит - перенёс бай стоп в зону безубытка с целью положительного замка.
Далее буду расширять зону безубытка при дальнейшем ходе цены.
Ох, вы не представляете чего я с 2005 года в Форексе насмотрелся.... и сколько уроков получил. Так, что все под контролем. И обязательно нужно хотеть, надеется и ждать)))
Как я понимаю уроки были платные и бесполезные) Хотеть можно многого, но если Ваше желание не совпадает с желанием цены то остается только надеяться и ждать)
USDCAD ну все можно затариваться, пошли вверх
USDCAD ну все можно затариваться, пошли вверх
Нет. Дождись 1,30280
Нет. Дождись 1,30280
USDCAD ну все можно затариваться, пошли вверх
походу вниз USDCADWeekly 1.28346
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сегодня скорее всего досюда 1.30428
походу вниз USDCADWeekly 1.28346
Нет. вот тут точка на покупку на Дневнике, поэтому пока будем идти вверх...