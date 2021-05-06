FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 21
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Сегодня нет, не смотрел ее. Если хотите, могу глянуть.
Я бы сейчас продал эту пару. Но я сейчас ухожу и буду только утром.
Все на скрине.
На 111 JPY/USD ГЭП ?
На 111 JPY/USD ГЭП ?
Не факт. Пробьет 110,088 и закрепиться над ней, тогда можно смотреть покупки.
Еврофунт по прежнему растет. Первая цель 0,84730, а там посмотрим)))
Еврофунт по прежнему растет. Первая цель 0,84730, а там посмотрим)))
Скупаю.) Надеюсь уйдет выше 0.8584. ИМХО.
Скупаю.) Надеюсь уйдет выше 0.8584. ИМХО.
Рано пока. Сигнала нет. Может ведь пробить линию которую я обозначил и закрепиться под ней.
Но в любом случае, сигнала в бай нет еще. Если конечно у вас есть, то ради бога. Не имею права быть против)))
Ну, в общем то и все по этой паре. Надо ждать.
Ну, в общем то и все по этой паре. Надо ждать.
Прям дно нащупал. Красиво отработал
Спасибо)
Пара находиться в верхней границе квадрата. Сейчас может как на верх пойти так и вниз.
Подтверждающих сигналов в ту или иную сторону пока нет. Возможно сегодня и не будет.
В общем надо следить.
Если улетит выше 0,85032 "импульсом" и застрянет там. То можно пробовать покупать.
Пара находиться в верхней границе квадрата. Сейчас может как на верх пойти так и вниз.
Подтверждающих сигналов в ту или иную сторону пока нет. Возможно сегодня и не будет.
В общем надо следить.
Если улетит выше 0,85032 "импульсом" и застрянет там. То можно пробовать покупать.
сигнал был вчера на продажу - EURGBPH2
- а, на покупку, нужно ещё подождать