FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 21

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Aleksandr Yakovlev:

Сегодня нет, не смотрел ее. Если хотите, могу глянуть.

Я бы сейчас продал эту пару. Но я сейчас ухожу и буду только утром.

Все на скрине.


На 111 JPY/USD ГЭП ?

 
sterva:

На 111 JPY/USD ГЭП ?

Не факт. Пробьет 110,088 и закрепиться над ней, тогда можно смотреть покупки.

 

Еврофунт по прежнему растет. Первая цель 0,84730, а там посмотрим)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Еврофунт по прежнему растет. Первая цель 0,84730, а там посмотрим)))


Скупаю.) Надеюсь уйдет выше 0.8584. ИМХО.

 
sterva:

Скупаю.) Надеюсь уйдет выше 0.8584. ИМХО.

Рано пока. Сигнала нет. Может ведь пробить линию которую я обозначил и закрепиться под ней.

Но в любом случае, сигнала в бай нет еще. Если конечно у вас есть, то ради бога. Не имею права быть против)))

 

Ну, в общем то и все по этой паре. Надо ждать.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ну, в общем то и все по этой паре. Надо ждать.


Прям дно нащупал. Красиво отработал
 
Ivan Butko:
Прям дно нащупал. Красиво отработал


Спасибо)

 

Пара находиться в верхней границе квадрата. Сейчас может как на верх пойти так и вниз.

Подтверждающих сигналов в ту или иную сторону пока нет. Возможно сегодня и не будет.

В общем надо следить.

Если улетит выше 0,85032 "импульсом" и застрянет там. То можно пробовать покупать.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Пара находиться в верхней границе квадрата. Сейчас может как на верх пойти так и вниз.

Подтверждающих сигналов в ту или иную сторону пока нет. Возможно сегодня и не будет.

В общем надо следить.

Если улетит выше 0,85032 "импульсом" и застрянет там. То можно пробовать покупать.

сигнал был вчера на продажу - EURGBPH2

- а, на покупку, нужно ещё подождать  

EURGBPH2

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