FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 555
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Кто то уже сдался выходит потихоньку перед выходными
метаковты хеджируются, от мошенников, если Сигнал удалил, то после нового создания они все заново считают, чтоб не на.бли
Вот, стата обновилась, можно наблюдать дальше.
Можно входить на селл со стопом 1.3315
Это огромный стоп получается, не по фэншую как-то.
P.S. Хотя, не огромный, а просто большой
Это огромный стоп получается, не по фэншую как-то.
Прибыль будет больше в 2-3 раза.
Я просто вход сделал на макс пике 1.3291
Можно и модифи на 1.3300 но это после пробоя 1.3270
Какая-то печальная неделя - рынок весь в консолидации.
)))
)))
Да ну что не вход, то выход. Одни перезаходы, а движения нету.
Да ну что не вход, то выход. Одни перезаходы, а движения нету.
Затишье...
Затишье...
У меня евро в покупку пол-дня болтается, никак не начнёт рост - одни попытки. Как вроде Новый Год начался и никого нет в рынке :)Если-бы не пятница - фунта прикупил-бы