FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 555

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Кто то уже сдался выходит потихоньку перед выходными

 
Sergey Lazarenko:

метаковты хеджируются, от мошенников, если Сигнал удалил, то после нового создания они все заново считают, чтоб не на.бли

Вот, стата обновилась, можно наблюдать дальше.

 
Можно входить на селл со стопом 1.3315
 
Rustam Galkeev:
Можно входить на селл со стопом 1.3315

Это огромный стоп получается, не по фэншую как-то.

P.S. Хотя, не огромный, а просто большой

 
Vitaly Muzichenko:

Это огромный стоп получается, не по фэншую как-то.

Прибыль будет больше в 2-3 раза.

Я просто вход сделал на макс пике 1.3291

Можно и модифи на 1.3300 но это после пробоя 1.3270

 
Какая-то печальная неделя - рынок весь в консолидации.
 
Vitaly Muzichenko:
Какая-то печальная неделя - рынок весь в консолидации.

)))

 
Rustam Galkeev:

)))

Да ну что не вход, то выход. Одни перезаходы, а движения нету. 

 
Vitaly Muzichenko:

Да ну что не вход, то выход. Одни перезаходы, а движения нету. 

Затишье... 

 
Алексей Тарабанов:

Затишье... 

У меня евро в покупку пол-дня болтается, никак не начнёт рост - одни попытки. Как вроде Новый Год начался и никого нет в рынке :)

Если-бы не пятница - фунта прикупил-бы
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