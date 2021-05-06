FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 148

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Фунт ена закрыл 1 позицию . 250 п. в кармане.


 
Ivan Butko:
Перчатки, не?

У нас на прошлой неделе было прохладно -1+1С. Только на днях потеплело до +10+13С. Для тёплой погоды все верно пишите - виниловые перчатки. Закупили 200 шт. Будем использовать.

 
Aleksandr Yakovlev:

 Где селл?)))Уменя баи

Быстро ты пост свой удалил)))

А вы со входом опоздали. Но где можно войти, смотрите посты выше. Вчера писал и рисовал. Это без шуток. Пост 1427.

какие вы агрессивные, ужасс просто, я увидел что не правильно написал, подумал что у вас sell, открыл картинку а там  buy, вот и удалил, что за агрессия)))) всех благ вам.

 
ALEKSANDR GADZERA:

какие вы агрессивные, ужасс просто, я увидел что не правильно написал, подумал что у вас sell, открыл картинку а там  buy, вот и удалил, что за агрессия)))) всех благ вам.

Да нет никакой агрессии, что вы. Все написано на шуточной волне. Не принимайте близко к сердцу.

 Если обидел, прошу извинений.

 
Maksim Dlugoborskiy:
Борис Джонсон приболел 

да так, просуда. Скоро пройдет

 
Aleksandr Yakovlev:

Да нет никакой агрессии, что вы. Все написано на шуточной волне. Не принимайте близко к сердцу.

 Если обидел, прошу извинений.

да без проблем, я не принимаю близко.

 
Откат в откате,  внутри отката. Кажется фиксируют и те и другие, и настоящие и прошлые движения. Не удивлюсь, если Пятница нарисует японский дожи.
P.S.
30мин хорошо работает по скользящей средней.
 

Ориентировочно вот так идем, около 1000-1500п. вверх.


 
Так и есть.
30мин отработал скользячку. 
Хорошо возобновилась. Ай да молодца. 
Прописная классика из книжки. 
 
Maksim Dlugoborskiy:
Так и есть.
30мин отработал скользячку. 
Хорошо возобновилась. Ай да молодца. 
Прописная классика из книжки. 

Что то я пропустил. Это вы про что сейчас.

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