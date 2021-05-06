FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 148
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Фунт ена закрыл 1 позицию . 250 п. в кармане.
Перчатки, не?
У нас на прошлой неделе было прохладно -1+1С. Только на днях потеплело до +10+13С. Для тёплой погоды все верно пишите - виниловые перчатки. Закупили 200 шт. Будем использовать.
Где селл?)))Уменя баи
Быстро ты пост свой удалил)))
А вы со входом опоздали. Но где можно войти, смотрите посты выше. Вчера писал и рисовал. Это без шуток. Пост 1427.
какие вы агрессивные, ужасс просто, я увидел что не правильно написал, подумал что у вас sell, открыл картинку а там buy, вот и удалил, что за агрессия)))) всех благ вам.
какие вы агрессивные, ужасс просто, я увидел что не правильно написал, подумал что у вас sell, открыл картинку а там buy, вот и удалил, что за агрессия)))) всех благ вам.
Да нет никакой агрессии, что вы. Все написано на шуточной волне. Не принимайте близко к сердцу.
Если обидел, прошу извинений.
Борис Джонсон приболел
да так, просуда. Скоро пройдет
Да нет никакой агрессии, что вы. Все написано на шуточной волне. Не принимайте близко к сердцу.
Если обидел, прошу извинений.
да без проблем, я не принимаю близко.
Ориентировочно вот так идем, около 1000-1500п. вверх.
Так и есть.
Что то я пропустил. Это вы про что сейчас.