FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 272
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. Чем-то можете обьяснить?
конечно
в профиль к нему загляни ...
. Чем-то можете обьяснить?
Например на М30 зигзаг с периодом 500 показал что вернемся вниз на минимум 24 апреля
Всем привет. По ене как то выкладывал сигнал на покупку. Ева пока еще работает.
Евро фунт сигнал на покупку. Первая цель выше. Всем профита.
Без комент...
М1 и комментировать нечем.
USDCAD: Если кто не успел от сюда #2707 войти, то по завершении бара на Н1 снова вверх, можно докупаться. но думаю что минимум сформирован уже в 11:15 на М15
USDCAD: примерно вот так, вверх
USDCAD: примерно вот так, вверх
Привет. Есть одно НО. Если уйдет ниже красного квадрата как на скрине, я продавать буду.