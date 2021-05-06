FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 272

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vaz:

. Чем-то можете обьяснить? 

конечно

в профиль к нему загляни ...

 
vaz:

. Чем-то можете обьяснить?  

Например на М30 зигзаг с периодом 500 показал что вернемся вниз на минимум 24 апреля

 

Всем привет. По ене как то выкладывал сигнал на покупку. Ева пока еще работает.


 

Евро фунт сигнал на покупку. Первая цель выше. Всем профита.


 
Хороший прогноз,согласен,думаю вниз разворот будет от уровня 0.8990
 
Из быстрых пар уже неделю жду когда EURCHF внизу коснется 1.0507 и выстрелит вверх на 1.0607 а конечная цель 1.2731.Вот она пришла весна-паранойя...
 
Speculator:

Без комент...

М1 и комментировать нечем.

 

USDCAD: Если кто не успел от сюда  войти, то по завершении бара на Н1 снова вверх, можно докупаться. но думаю что минимум сформирован уже в 11:15 на М15


 

USDCAD: примерно вот так, вверх


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD: примерно вот так, вверх


Привет. Есть одно НО. Если уйдет ниже красного квадрата как на скрине, я продавать буду.


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