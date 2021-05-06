FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 153

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GBPJPY для тех кто не успел закрыться в плюсе, включая меня)


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY для тех кто не успел закрыться в плюсе, включая меня)


Эгегеееей, нарооод))) Вы где все)))

Где прогнозы ваши. Что так скучно.

 
Aleksandr Yakovlev:

Эгегеееей, нарооод))) Вы где все)))

Где прогнозы ваши. Что так скучно.

Пожалуйста, но тут уже в пути, но можно спокойно думаю запрыгнуть еще


 

GBPJPY приблизительно вот так


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY приблизительно вот так


Ну, тебя то я видел сегодня. А остальные где?)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну, тебя то я видел сегодня. А остальные где?)))

Валатильность большая, не думаю что кто-то, что-то решит спрогнозировать, тяжело на рынке сейчас...

 

GBPUSD пока без изменений вроде:


 

GBPJPY думаю что так будет: но не уверен на 100%


 

USDJPY немного вверх

 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY немного вверх

Блох ловить...


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