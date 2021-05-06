FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 153
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GBPJPY для тех кто не успел закрыться в плюсе, включая меня)
GBPJPY для тех кто не успел закрыться в плюсе, включая меня)
Эгегеееей, нарооод))) Вы где все)))
Где прогнозы ваши. Что так скучно.
Эгегеееей, нарооод))) Вы где все)))
Где прогнозы ваши. Что так скучно.
Пожалуйста, но тут уже в пути, но можно спокойно думаю запрыгнуть еще
GBPJPY приблизительно вот так
GBPJPY приблизительно вот так
Ну, тебя то я видел сегодня. А остальные где?)))
Ну, тебя то я видел сегодня. А остальные где?)))
Валатильность большая, не думаю что кто-то, что-то решит спрогнозировать, тяжело на рынке сейчас...
GBPUSD пока без изменений вроде:
GBPJPY думаю что так будет: но не уверен на 100%
USDJPY немного вверх
USDJPY немного вверх
Блох ловить...