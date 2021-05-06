FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 289
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А что именно пересмотрел ? у тебя и до этого, был прогноз туда.
Да, я глянул просто твой скрин и не увидел точки входа.
На своем графике посмотрел повнимательней.
Точка входа есть однако)))
По канадцу еще сигнал небольшой на покупку есть до 1,4030 примерно.
Входить не буду. От той цены лучше продажу подожду.
Как говорил ранее, что цена по еве может сходить в район 1,1000 примерно.
Так и случилось. Большую часть по ордеру закрыл и переведено в БУ остаток.
Как говорил ранее, что цена по еве может сходить в район 1,1000 примерно.
Так и случилось. Большую часть по ордеру закрыл и переведено в БУ остаток.
Подтверждение где?
Пост 2847. Ты ведь Владимир такой внимательный. Как пропустил то?
Пост 2847. Ты ведь Владимир такой внимательный. Как пропустил то?
По ене сигнал на продажу.
Немного вниз сходим.
Немного вниз сходим.
Молчат тут все молчат. Дай думаю напишу прогнозик. И на тебе. Опять на Иванушку нарвался.
Молчу дальше тогда.