FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 62

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Ivan Butko:

Видимо сегодня индекс потребительских цен по фунту будет хуже прогноза, чтобы выстрелила, поскольку прогноз высокий

Новости никак не влияют на задумки организатора.

Их придумают, какие хочешь.

А вот палки точно указывают на намерения и отрабатываются!

Так зачем забивать голову туфтой???

 
GoVegas:

Главное верить и надеяться... что она не уйдет ниже 1.05

Как уйдет, так и прийдет куда надо!

Просто там крячат кого - то по полной.

Да нам не все ли равно? Цель есть, расчет риска для своего депо произведен.

Да и что это за проблема - 450 п. хода???

Просто жду отработки, заберем все стадо ...

 
Lesorub:

Халява, прийди!!!

Три дня тому назад ты постил картинку по AUDUSD к кучей открытых позиций в убытке по AUDUSD. 


На последнем скриншоте нет ни одной открытой позиции. Зафиксировал убыток?


 
Lesorub:

Как уйдет, так и прийдет куда надо!

Просто там крячат кого - то по полной.

Да нам не все ли равно? Цель есть, расчет риска для своего депо произведен.

Да и что это за проблема - 450 п. хода???

Просто жду отработки, заберем все стадо ...

Крячат как и всегда одних и тех же - ритейл.

Сентимент как видно схож с настроениями на форуме - все по уши в лонгах. 

 
Grigori.S.B:

Три дня тому назад ты постил картинку по AUDUSD к кучей открытых позиций в убытке по AUDUSD. 


На последнем скриншоте нет ни одной открытой позиции. Зафиксировал убыток?


Цену можно смотреть в различных терминалах. Я использую 3 основных.


А позиции мои принесут прибыль около 1000 пунктов:

Так что, ща убыток, завтра чоколад!     


На индексе возможное движение в 300 п.


 
Vitaly Muzichenko:

Блин, сколько раз себе говорю не торговать всяким скамом чтоб не слить счёт, и всё-равно влез в эту ...ную евру, ещё и в начале года.

Ну не торгую ней несколько лет, а сегодня рука согрешила и купила.

Лесоруб, когда разворот, и будет ли вообще возврат к 1.0950, или она пошла в паритет ?

сохранять спокойствие!

 

Ах - ах - ах... 


 

Было время разбрасывать камни, пришло время  камни собирать ...


 

Прикольно, и Евра и Бакс растут, а пара стоит на месте.

Новостей, видно, ждет...    


 

AUDCAD вошёл в лонг, цели пока нет


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