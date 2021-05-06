FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 62
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Видимо сегодня индекс потребительских цен по фунту будет хуже прогноза, чтобы выстрелила, поскольку прогноз высокий
Новости никак не влияют на задумки организатора.
Их придумают, какие хочешь.
А вот палки точно указывают на намерения и отрабатываются!
Так зачем забивать голову туфтой???
Главное верить и надеяться... что она не уйдет ниже 1.05
Как уйдет, так и прийдет куда надо!
Просто там крячат кого - то по полной.
Да нам не все ли равно? Цель есть, расчет риска для своего депо произведен.
Да и что это за проблема - 450 п. хода???
Просто жду отработки, заберем все стадо ...
Халява, прийди!!!
Три дня тому назад ты постил картинку по AUDUSD к кучей открытых позиций в убытке по AUDUSD.
На последнем скриншоте нет ни одной открытой позиции. Зафиксировал убыток?
Как уйдет, так и прийдет куда надо!
Просто там крячат кого - то по полной.
Да нам не все ли равно? Цель есть, расчет риска для своего депо произведен.
Да и что это за проблема - 450 п. хода???
Просто жду отработки, заберем все стадо ...
Крячат как и всегда одних и тех же - ритейл.
Сентимент как видно схож с настроениями на форуме - все по уши в лонгах.
Три дня тому назад ты постил картинку по AUDUSD к кучей открытых позиций в убытке по AUDUSD.
На последнем скриншоте нет ни одной открытой позиции. Зафиксировал убыток?
Цену можно смотреть в различных терминалах. Я использую 3 основных.
А позиции мои принесут прибыль около 1000 пунктов:
Так что, ща убыток, завтра чоколад!
На индексе возможное движение в 300 п.
Блин, сколько раз себе говорю не торговать всяким скамом чтоб не слить счёт, и всё-равно влез в эту ...ную евру, ещё и в начале года.
Ну не торгую ней несколько лет, а сегодня рука согрешила и купила.
Лесоруб, когда разворот, и будет ли вообще возврат к 1.0950, или она пошла в паритет ?
сохранять спокойствие!
Ах - ах - ах...
Было время разбрасывать камни, пришло время камни собирать ...
Прикольно, и Евра и Бакс растут, а пара стоит на месте.
Новостей, видно, ждет...
AUDCAD вошёл в лонг, цели пока нет