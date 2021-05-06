FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 356
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как-то так. Двойным аукционом прозвали.
В принципе, да...
Смотрю, как зарабатывается бонус...
Смотрю, как зарабатывается бонус...
Хороший бонус).
Всем стало скучно
Пятница,по времени тринадцать
А серебро поперло вниз и на двенадцать
За ним и золото
не знаю блин насколько
Но точно вниз окно
И страшно только....
Точно!
Я набрал свою позу по Чифу уже давно, лот с хвостиком.
Ход ожидаю 1052 п. по 4х знаку, своп положительный. Цель известна заранее.
Потому не тужу... Тупо жду профит!
Чего и всем желаю...
В ближайшей перспективе все интересно.
Абсолютно не понимаю почему и как двигается после 0.94.
Подозреваю, что есть еще парочку неизвестных.
Хеджеры свое взяли. Цели почти все, (смеХ) с ним с трендом,
но количество покупателей это нечто. Даже у евро меньше.
ПОка осторожность имеет значение.
Возможно еще разок сильно вниз.
По Евре нарисовали двойной аукцион:
Взять Аудюшек малость:
Отведать Еньки:
Еврой закусить: