FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 356

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sterva:


Как-то так. Двойным аукционом прозвали.

В принципе, да...


 

Смотрю, как зарабатывается бонус...


 
Lesorub:

Смотрю, как зарабатывается бонус...


Хороший бонус). 

 

Всем стало скучно

Пятница,по времени тринадцать

А серебро поперло вниз и на двенадцать

За ним и золото

не знаю блин насколько

Но точно вниз окно

И  страшно только....

 
Lesorub:

Точно!

Я набрал свою позу по Чифу уже давно, лот с хвостиком.

Ход ожидаю 1052 п. по 4х знаку, своп положительный. Цель известна заранее.

Потому не тужу... Тупо жду профит!

Чего и всем желаю...

упс

В ближайшей перспективе все интересно. 

Абсолютно не понимаю почему и как двигается после 0.94.

Подозреваю, что есть еще парочку неизвестных. 

Хеджеры свое взяли. Цели почти все, (смеХ) с ним с трендом,

но количество покупателей это нечто. Даже у евро меньше.

ПОка осторожность имеет значение.

Возможно еще разок сильно вниз.

 

По Евре нарисовали двойной аукцион:


[Удален]  
XAU\USD   1997.39
Файлы:
XAUUSDH2.png  45 kb
 

Взять Аудюшек малость:


 

Отведать Еньки:


 

Еврой закусить:


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