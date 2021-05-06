FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 299

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Maxim Kuznetsov:

Кстати все морально приготовились к гепу ?

евро и фунт закрылись так что он явно ждётся. Если вдруг пронесёт, то будет "импульс" под любую подходящую новость

как-то и забыл что евро-банки тщательно блюдут "духов день" :0  и в простой календарь не заглянул

покамест ждём нежданчик от буддистов ;-) блин...расслабился

 
Maxim Kuznetsov:

как-то и забыл что евро-банки тщательно блюдут "духов день" :0  и в простой календарь не заглянул

покамест ждём нежданчик от буддистов ;-) блин...расслабился

Привет. А ты не расслабляйся)))

 

Уврофунт отлично отработался. Можно поискать другие точки входа.

На скрине как вариант развития событий. Но возможно и зеркальное развитие.


 
Aleksandr Yakovlev:

Уврофунт отлично отработался. Можно поискать другие точки входа.

На скрине как вариант развития событий. Но возможно и зеркальное развитие.


Почему ты торговал против движения?
Отличный же был вход на ретесте.
Понаблюдай за таким баром, отметил стрелкой.
И снова ты забываешь о возможном развитии, что чуть ниже может просесть цена, зачем больший риск брать?
Хотя глядя на твое усреднение, коробочка для тебя не расстояние :))


 
Roman:

Почему ты торговал против движения?
Отличный же был вход на ретесте.
Понаблюдай за таким баром, отметил стрелкой.
И снова ты забываешь о возможном развитии, что чуть ниже может просесть цена, зачем больший риск брать?


Я не смотрю только 1 ТФ. Иногда бывают разноречивые сигналы о старших ТФ.

На тот момент, когда я совершил первую сделку, была уверенность в южном направлении движения цены.

У меня есть такой же сигнальщик как и у Лесоруба. Цель была в низу. Было принято решение продать.

Так же и на часовом ТФ был тест с низу.(зеркальная отработка)

На скрине не указано, но были мелкие лоты на покупку, так что взял в обе стороны.


 
Aleksandr Yakovlev:

Я не смотрю только 1 ТФ. Иногда бывают разноречивые сигналы о старших ТФ.

На тот момент, когда я совершил первую сделку, была уверенность в южном направлении движения цены.

У меня есть такой же сигнальщик как и у Лесоруба. Цель была в низу. Было принято решение продать.

Так же и на часовом ТФ был тест с низу.(зеркальная отработка)

На скрине не указано, но были мелкие лоты на покупку, так что взял в обе стороны.


Понятно, мульти таймфреймы сбивают с толку.

 
Roman:

Понятно, мульти таймфреймы сбивают с толку.

У меня 3 основных ТФ. это 4ч., 1ч., 30 мин. графики.

 

Цель в районе 0,8700


 
Aleksandr Yakovlev:

Цель в районе 0,8700


Почему ты рассматриваешь всегда одно направление, то что хочешь видеть?


 
Roman:

Почему ты рассматриваешь всегда одно направление, то что хочешь видеть?


Я всегда рассматриваю всегда более верное направление движения.

Посмотри где находится цена. Как долго она шла на верх.

Перебиты ли максимумы. Есть ли паттерн для входа и так далее.

Когда ты ответишь себе на эти вопросы, тогда ты сам ответишь себе.

Куда более вероятно цена пойдет.

Я не исключаю вынос стопа. Это рынок.

Но в основном рассматриваю поход вниз.

Предположение, что я рассматриваю только 1 движение неверно.
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