FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 299
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Кстати все морально приготовились к гепу ?
евро и фунт закрылись так что он явно ждётся. Если вдруг пронесёт, то будет "импульс" под любую подходящую новость
как-то и забыл что евро-банки тщательно блюдут "духов день" :0 и в простой календарь не заглянул
покамест ждём нежданчик от буддистов ;-) блин...расслабился
как-то и забыл что евро-банки тщательно блюдут "духов день" :0 и в простой календарь не заглянул
покамест ждём нежданчик от буддистов ;-) блин...расслабился
Привет. А ты не расслабляйся)))
Уврофунт отлично отработался. Можно поискать другие точки входа.
На скрине как вариант развития событий. Но возможно и зеркальное развитие.
Уврофунт отлично отработался. Можно поискать другие точки входа.
На скрине как вариант развития событий. Но возможно и зеркальное развитие.
Почему ты торговал против движения?
Отличный же был вход на ретесте.
Понаблюдай за таким баром, отметил стрелкой.
И снова ты забываешь о возможном развитии, что чуть ниже может просесть цена, зачем больший риск брать?
Хотя глядя на твое усреднение, коробочка для тебя не расстояние :))
Почему ты торговал против движения?
Отличный же был вход на ретесте.
Понаблюдай за таким баром, отметил стрелкой.
И снова ты забываешь о возможном развитии, что чуть ниже может просесть цена, зачем больший риск брать?
Я не смотрю только 1 ТФ. Иногда бывают разноречивые сигналы о старших ТФ.
На тот момент, когда я совершил первую сделку, была уверенность в южном направлении движения цены.
У меня есть такой же сигнальщик как и у Лесоруба. Цель была в низу. Было принято решение продать.
Так же и на часовом ТФ был тест с низу.(зеркальная отработка)
На скрине не указано, но были мелкие лоты на покупку, так что взял в обе стороны.
Я не смотрю только 1 ТФ. Иногда бывают разноречивые сигналы о старших ТФ.
На тот момент, когда я совершил первую сделку, была уверенность в южном направлении движения цены.
У меня есть такой же сигнальщик как и у Лесоруба. Цель была в низу. Было принято решение продать.
Так же и на часовом ТФ был тест с низу.(зеркальная отработка)
На скрине не указано, но были мелкие лоты на покупку, так что взял в обе стороны.
Понятно, мульти таймфреймы сбивают с толку.
Понятно, мульти таймфреймы сбивают с толку.
У меня 3 основных ТФ. это 4ч., 1ч., 30 мин. графики.
Цель в районе 0,8700
Цель в районе 0,8700
Почему ты рассматриваешь всегда одно направление, то что хочешь видеть?
Почему ты рассматриваешь всегда одно направление, то что хочешь видеть?
Я всегда рассматриваю всегда более верное направление движения.
Посмотри где находится цена. Как долго она шла на верх.
Перебиты ли максимумы. Есть ли паттерн для входа и так далее.
Когда ты ответишь себе на эти вопросы, тогда ты сам ответишь себе.
Куда более вероятно цена пойдет.
Я не исключаю вынос стопа. Это рынок.
Но в основном рассматриваю поход вниз.Предположение, что я рассматриваю только 1 движение неверно.