FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 412
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EURNZD Недельку видел? 1000-1500 пунктов будет. думаю что вниз.... но пока не вижу точку... выход будет уже сейчас...
Нормально! Только вверх намечается коррекция...
Сигнал в селл:
В общем смотри EURNZD продажа на W1 c с понедельника, уже выход из треугольника начался, соответственно NZDUSD уйдет вверх. так что хз.... те 4 дня что NZDUSD стоял должен был падать, но один фиг волна была. треугольник закрылся на Н4 вот выход, что-то я не обратил внимание.
Нормально! Только вверх намечается коррекция...
EURNZD
да точка есть на покупку в 14:00 на М30, но не думаю что высоко поднимется... и то не факт что поднимется, так как рисует треугольник на М30- М15 может быть просто пробой вниз и все. ждем.
ну как-то так, надеюсь больше в эту точку не вернемся в блажащие 2 месяца от сюда 1000 пунктов вниз.
Илюха какие мысли, куда выход будет? я все таки думаю вниз, но пока прикрыл, так как NZDUSD вверх вышел.
Илюха какие мысли, куда выход будет? я все таки думаю вниз, но пока прикрыл, так как NZDUSD вверх вышел.
вверх))) ловим??? или ложный?
вверх))) ловим??? или ложный?
Фьючерс:
Нужно ждать разворотный сигнал... Или входить лимитами из зон. Или набирать в направлении зон.
Фьючерс:
Нужно ждать разворотный сигнал... Или входить лимитами из зон. Или набирать в направлении зон.
https://youtu.be/0iZ1YG4JwLE
https://youtu.be/0iZ1YG4JwLE
Песенки слушаешь???
А нужно Киви опускать...
Индекс на часе уж третью разворотку нарисовал!
Песенки слушаешь???
А нужно Киви опускать...
Индекс на часе уж третью разворотку нарисовал!
где? покаж.
разворот не за горами разворот не за горами