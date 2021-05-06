FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 412

Новый комментарий
 
ALEKSANDR GADZERA:

EURNZD Недельку видел? 1000-1500 пунктов будет. думаю что вниз.... но пока не вижу точку... выход будет уже сейчас...


Нормально! Только вверх намечается коррекция...


 
Lesorub:

Сигнал в селл:


В общем смотри EURNZD продажа на W1 c с понедельника, уже выход из треугольника начался, соответственно NZDUSD  уйдет вверх. так что хз.... те 4 дня что NZDUSD  стоял должен был падать, но один фиг волна была.  треугольник закрылся на Н4 вот выход, что-то я не обратил внимание.


 
Lesorub:

Нормально! Только вверх намечается коррекция...


EURNZD

да точка есть на покупку в 14:00 на М30, но не думаю что высоко поднимется... и то не факт что поднимется, так как рисует треугольник на М30- М15 может быть просто пробой вниз и все. ждем.

ну как-то так, надеюсь больше в эту точку не вернемся в блажащие 2 месяца от сюда 1000 пунктов вниз.


 

Илюха какие мысли, куда выход будет? я все таки думаю вниз, но пока прикрыл, так как NZDUSD  вверх вышел.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Илюха какие мысли, куда выход будет? я все таки думаю вниз, но пока прикрыл, так как NZDUSD  вверх вышел.


вверх))) ловим??? или ложный?


 
ALEKSANDR GADZERA:

вверх))) ловим??? или ложный?

Фьючерс:


Нужно ждать разворотный сигнал... Или входить лимитами из зон. Или набирать в направлении зон.

 
Lesorub:

Фьючерс:


Нужно ждать разворотный сигнал... Или входить лимитами из зон. Или набирать в направлении зон.

https://youtu.be/0iZ1YG4JwLE

Совы 🦉 на математике
Совы 🦉 на математике
  • 2019.04.03
  • www.youtube.com
Видео от Игорь Принц 🤴
 
ALEKSANDR GADZERA:

https://youtu.be/0iZ1YG4JwLE

Песенки слушаешь???

А нужно Киви опускать...

Индекс на часе уж третью разворотку нарисовал!

 
Lesorub:

Песенки слушаешь???

А нужно Киви опускать...

Индекс на часе уж третью разворотку нарисовал!

где? покаж.

 
SanAlex :

разворот не за горами разворот не за горами

1...405406407408409410411412413414415416417418419...656
Новый комментарий