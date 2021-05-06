FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 123
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usdcad
до куда сил хватит ? 1,5 или 1,6
Он улетел и больше не вернется !
Ну, в добрый путь!
ну 1.30 это совсем не скоро но 1.39- увидим быстро.
У меня ГЭПы и спреды стали просто обезбашенные
ночью спреды расширяют всегда. знаешь же... практически в 99% контор
ночью спреды расширяют всегда. знаешь же... практически в 99% контор
Там до ночи/ролловера было ещё 30 минут
https://lenta.ru/news/2020/03/19/crysys/
ну что, началось вытряхивание народа.
щас начнут выходить с бакса и хорошо тряханут тех кто торопится скупить )))
https://lenta.ru/news/2020/03/19/crysys/
ну что, началось вытряхивание народа.
щас начнут выходить с бакса и хорошо тряханут тех кто торопится скупить )))
может канадец уже отомстит ему, наконец
https://lenta.ru/news/2020/03/19/crysys/
ну что, началось вытряхивание народа.
щас начнут выходить с бакса и хорошо тряханут тех кто торопится скупить )))
просто народ ушел в торговлю, заработал деньжат и мозги потерял
я сегодня за 5 минут посчитал, как выйти из кризиса
из бочки нефти получатеся 85 литров бензина
сейчас теряют 25 баксов с бочки
допустим бакс стоит 100р, а бензин 40
то есть
бочка бензина отпускается по 85*40=3400р
теряют 25*100=2500
кидаем убыток на покупателя и считаем цену за литр:
3400+2500=5900/85=69.41 р за литр
поднимем сразу до соточки, чтобы нефтяра не уперлась в потолок цены и норм
и чо мы плачем, никаких кризисов не будет
сократят затраты на ремонт дорог, воспользуются альтернативными видами транспорта и нефть снова вернет свою цену
только кому это на руку - уменьшить спрос на нефть и как следствие добычу?
а лучше всего стать страной-поставщиком безпилотных электромобилей ;)))))
просто народ ушел в торговлю, заработал деньжат и мозги потерял
я сегодня за 5 минут посчитал, как выйти из кризиса
из бочки нефти получатеся 85 литров бензина
сейчас теряют 25 баксов с бочки
допустим бакс стоит 100р, а бензин 40
то есть
бочка бензина отпускается по 85*40=3400р
теряют 25*100=2500
кидаем убыток на покупателя и считаем цену за литр:
3400+2500=5900/85=69.41 р за литр
поднимем сразу до соточки, чтобы нефтяра не уперлась в потолок цены и норм
и чо мы плачем, никаких кризисов не будет
сократят затраты на ремонт дорог, воспользуются альтернативными видами транспорта и нефть снова вернет свою цену
только кому это на руку - уменьшить спрос на нефть и как следствие добычу?
а лучше всего стать страной-поставщиком безпилотных электромобилей ;)))))
смешно=))
Ну а что касается сегодняшнего дня ваще всё супер. заработал на пол года.. теперь можно отдыхать....
не всё у амеров крыша поехала... https://lenta.ru/news/2020/03/19/doll/
Селл сигнал на индексе бакса: