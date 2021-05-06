FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 123

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Lesorub:

usdcad


до куда сил хватит ? 1,5 или 1,6


Он улетел и больше не вернется !

 
Lesorub:

Ну, в добрый путь!


ну 1.30 это совсем не скоро но 1.39- увидим быстро.

 
Vitaly Muzichenko:

У меня ГЭПы и спреды стали просто обезбашенные


ночью спреды расширяют всегда. знаешь же... практически в 99% контор

 
GhostMan:

ночью спреды расширяют всегда. знаешь же... практически в 99% контор

Там до ночи/ролловера было ещё 30 минут

 

https://lenta.ru/news/2020/03/19/crysys/

ну что, началось вытряхивание народа.

щас начнут выходить с бакса и хорошо тряханут тех кто торопится скупить )))

В США начался экономический кризис
В США начался экономический кризис
  • 2020.03.19
  • Редакция Lenta.ru
  • lenta.ru
Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на доклад Мишель Мейер, ведущего аналитика финансовой организации. По ее словам, избежать рецессии в американской экономике уже не удастся, а главная причина проблем — распространение...
 
GhostMan:

https://lenta.ru/news/2020/03/19/crysys/

ну что, началось вытряхивание народа.

щас начнут выходить с бакса и хорошо тряханут тех кто торопится скупить )))

может канадец уже отомстит ему, наконец

 
GhostMan:

https://lenta.ru/news/2020/03/19/crysys/

ну что, началось вытряхивание народа.

щас начнут выходить с бакса и хорошо тряханут тех кто торопится скупить )))

просто народ ушел в торговлю, заработал деньжат и мозги потерял

я сегодня за 5 минут посчитал, как выйти из кризиса

из бочки нефти получатеся 85 литров бензина

сейчас теряют 25 баксов с бочки

допустим бакс стоит 100р, а бензин 40

то есть

бочка бензина отпускается по 85*40=3400р

теряют 25*100=2500

кидаем убыток на покупателя и считаем цену за литр:

3400+2500=5900/85=69.41 р за литр

поднимем сразу до соточки, чтобы нефтяра не уперлась в потолок цены и норм

и чо мы плачем, никаких кризисов не будет

сократят затраты на ремонт дорог, воспользуются альтернативными видами транспорта и нефть снова вернет свою цену

только кому это на руку - уменьшить спрос на нефть и как следствие добычу?

а лучше всего стать страной-поставщиком безпилотных электромобилей ;)))))

 
Renat Akhtyamov:

просто народ ушел в торговлю, заработал деньжат и мозги потерял

я сегодня за 5 минут посчитал, как выйти из кризиса

из бочки нефти получатеся 85 литров бензина

сейчас теряют 25 баксов с бочки

допустим бакс стоит 100р, а бензин 40

то есть

бочка бензина отпускается по 85*40=3400р

теряют 25*100=2500

кидаем убыток на покупателя и считаем цену за литр:

3400+2500=5900/85=69.41 р за литр

поднимем сразу до соточки, чтобы нефтяра не уперлась в потолок цены и норм

и чо мы плачем, никаких кризисов не будет

сократят затраты на ремонт дорог, воспользуются альтернативными видами транспорта и нефть снова вернет свою цену

только кому это на руку - уменьшить спрос на нефть и как следствие добычу?

а лучше всего стать страной-поставщиком безпилотных электромобилей ;)))))

смешно=))

Ну а что касается сегодняшнего дня ваще всё супер. заработал на пол года.. теперь можно отдыхать....

не всё у амеров крыша поехала... https://lenta.ru/news/2020/03/19/doll/

 
Ну что.. таримся паралельно риплом и карданом =)
 

Селл сигнал на индексе бакса:


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