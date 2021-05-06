FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 60

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у лесоруба не плохая система, вроде, попытаюсь позже составить конкуренцию 

мне нравится один момент из его системы, это когда цена должна вернуться к середине провала, я об этом примерно год назад писал.

 
Fast235:

у лесоруба не плохая система, вроде, попытаюсь позже составить конкуренцию 

мне нравится один момент из его системы, это когда цена должна вернуться к середине провала, я об этом примерно год назад писал.

Цена планктону ничего не должна)))

Кукловоду да, должна. Потому как именно он её рисует. 

Поэтому здесь два момента в развороте -

Либо 1:

Когда у кукла закончатся бабки.

Либо 2:

Когда он вытряхнет все бабки из карманов толпы.

 
ilya_v:

Цена планктону ничего не должна)))

Кукловоду да, должна. Потому как именно он её рисует. 

Поэтому здесь два момента в развороте -

Либо 1:

Когда у кукла закончатся бабки.

Либо 2:

Когда он вытряхнет все бабки из карманов толпы.

не, я не буду это покупать, проходи

 
Fast235:

не, я не буду это покупать, проходи

Я тебе ничего не продаю чудик)

Смеяться порой с лохматого года сюда захожу. 

Понимаешь? )))

 
ilya_v:

Я тебе ничего не продаю чудик)

Смеяться порой с лохматого года сюда захожу. 

Понимаешь? )))

если заходишь с лохматого года порой, то делай знаки, - например хрбкай как ака-порк

где кстати свинья?

 

Физики на МОЕХ тоже идут на новый антирекорд. Общего с СОТ отчетами в этих цифрах конечно мало, но тоже довольно репрезентативно.

 

Жижа вылезла в деньги...


 

Выйдет и Евра ...


 

Индекс бакса. Есть запас хода в рост 200 п.


 

Давно сказано про КИВИ... Медленно, но верно забирает пара свою цель!

КУКЛ нарисовал, КУКЛ и приедет к своей цели:


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