FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 60
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у лесоруба не плохая система, вроде, попытаюсь позже составить конкуренцию
мне нравится один момент из его системы, это когда цена должна вернуться к середине провала, я об этом примерно год назад писал.
у лесоруба не плохая система, вроде, попытаюсь позже составить конкуренцию
мне нравится один момент из его системы, это когда цена должна вернуться к середине провала, я об этом примерно год назад писал.
Цена планктону ничего не должна)))
Кукловоду да, должна. Потому как именно он её рисует.
Поэтому здесь два момента в развороте -
Либо 1:
Когда у кукла закончатся бабки.
Либо 2:
Когда он вытряхнет все бабки из карманов толпы.
Цена планктону ничего не должна)))
Кукловоду да, должна. Потому как именно он её рисует.
Поэтому здесь два момента в развороте -
Либо 1:
Когда у кукла закончатся бабки.
Либо 2:
Когда он вытряхнет все бабки из карманов толпы.
не, я не буду это покупать, проходи
не, я не буду это покупать, проходи
Я тебе ничего не продаю чудик)
Смеяться порой с лохматого года сюда захожу.
Понимаешь? )))
Я тебе ничего не продаю чудик)
Смеяться порой с лохматого года сюда захожу.
Понимаешь? )))
если заходишь с лохматого года порой, то делай знаки, - например хрбкай как ака-порк
где кстати свинья?
Физики на МОЕХ тоже идут на новый антирекорд. Общего с СОТ отчетами в этих цифрах конечно мало, но тоже довольно репрезентативно.
Жижа вылезла в деньги...
Выйдет и Евра ...
Индекс бакса. Есть запас хода в рост 200 п.
Давно сказано про КИВИ... Медленно, но верно забирает пара свою цель!
КУКЛ нарисовал, КУКЛ и приедет к своей цели: