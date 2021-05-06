FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 181
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Уже пошла вверх на 114.60 с одной остановкой на 112,15
ок, посмотрим.
Уже пошла вверх на 114.60 с одной остановкой на 112,15
Ок, посмотрим.
Уже пошла вверх на 114.60 с одной остановкой на 112,15
Думаю вот так максимум
Ну приблизительно так и получилось, ждем максимума и вниз.
Ждем формирования максимума еще немного. думаю после этого М15 идем вниз точно.
Дождались на 5 мин позже. теперь должны вниз.
Дождались на 5 мин позже. теперь должны вниз.
Вот вот сейчас
Вот вот сейчас
типо того.
Вот вот сейчас
Лучше пока точки для входа на продажу думаю не будет.
Если кто-то может лучше точку входа в рынок показать, с удовольствием посмотрю. Яковлев к доске!
USDJPY никак не уйдем долеко вниз, первый раз не сильно опустились, пробуем снова
Желающие могут подзаработать на пробитии палок
А золотце так и ломанулось в бай по моему рецепту