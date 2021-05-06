FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 181

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Alexxl2008:
Уже пошла вверх  на 114.60 с одной остановкой на 112,15

ок, посмотрим.

 
Alexxl2008:
Уже пошла вверх  на 114.60 с одной остановкой на 112,15

Ок, посмотрим.

 
Alexxl2008:
Уже пошла вверх  на 114.60 с одной остановкой на 112,15

Думаю вот так максимум


 

Ну приблизительно так и получилось, ждем максимума и вниз.

Ждем формирования максимума еще немного. думаю после этого М15 идем вниз точно.


 

Дождались на 5 мин позже. теперь должны вниз.


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Дождались на 5 мин позже. теперь должны вниз.


Вот вот сейчас

 
Alexsandr San:

Вот вот сейчас

типо того.

 
Alexsandr San:

Вот вот сейчас

Лучше пока точки для входа на продажу думаю не будет.

Если кто-то может лучше точку входа в рынок показать, с удовольствием посмотрю. Яковлев к доске!


 

USDJPY  никак не уйдем долеко вниз, первый раз не сильно опустились, пробуем снова


 

Желающие могут подзаработать на пробитии палок 

А золотце так и ломанулось в бай по моему рецепту

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