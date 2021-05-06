FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 252

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Viktar DayTrader 2020.05.01 07:07   RU

никто надеюсь не против? а кто против тот пусть закроет глаза и пролистает)) начало дня eur/aud по порядку открытия закрытия сделок. практически 100% дневного движения.

Без комментариев и объяснений. Хочешь узнать больше?пиши личное сообщение


Viktar DayTrader:

а это позавчерашний трейдинг- тоже практически 100% дневного движения-хорошо торговать когда умеешь читать рынок как открытую книгу. Эти скрины тоже без комментариев и объяснений. все доступно в личных сообщениях. И хорошего ВАМ трейдинга в пятницу)

Ветка называется Тенденции, прогнозы и следствия 

А Вам надо, создать ветку - хвастовство. И туда  выкладывать, профит- фотки . Убыточные ведь не будите выкладывать?!  

 

Доброе утро! Господа трейдеры! Здесь прикрою позицию   

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Speculator:

Доброе утро! Господа трейдеры! Здесь прикрою позицию   

Может ещё подняться, по чему бы, SL не подвинуть - как там говорят... без убыток   

 
Alexsandr San:

Может ещё подняться, по чему бы, SL не подвинуть - как там говорят... без убыток   

Перехожу на мелкий ТаймФрейм 

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Speculator:

Перехожу на мелкий ТаймФрейм 

обычно как стартанёт -  не остановишь.  по этому, думаю пойдёт выше 

 

Всех с 1 мая.

Европа закрыта.

Скучная будет биржа.

Не буду убивать время.

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sterva:

Всех с 1 мая.

Европа закрыта.

Скучная будет биржа.

Не буду убивать время.

Вас тоже с праздничком! (Праздник Весны и Труда)

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я вот залез - и кажется, она стартанула вниз и на долго 

Снимок

 
Alexsandr San:

обычно как стартанёт -  не остановишь.  по этому, думаю пойдёт выше 

Предполагаю 1.1015 через неделю h4...

 
sterva:

Всех с 1 мая.

Европа закрыта.

Скучная будет биржа.

Не буду убивать время.

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