FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 252
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Viktar DayTrader 2020.05.01 07:07 #2509 RU
никто надеюсь не против? а кто против тот пусть закроет глаза и пролистает)) начало дня eur/aud по порядку открытия закрытия сделок. практически 100% дневного движения.
Без комментариев и объяснений. Хочешь узнать больше?пиши личное сообщение
Viktar DayTrader:
а это позавчерашний трейдинг- тоже практически 100% дневного движения-хорошо торговать когда умеешь читать рынок как открытую книгу. Эти скрины тоже без комментариев и объяснений. все доступно в личных сообщениях. И хорошего ВАМ трейдинга в пятницу)
Ветка называется Тенденции, прогнозы и следствия
А Вам надо, создать ветку - хвастовство. И туда выкладывать, профит- фотки . Убыточные ведь не будите выкладывать?!
Доброе утро! Господа трейдеры! Здесь прикрою позицию
Доброе утро! Господа трейдеры! Здесь прикрою позицию
Может ещё подняться, по чему бы, SL не подвинуть - как там говорят... без убыток
Может ещё подняться, по чему бы, SL не подвинуть - как там говорят... без убыток
Перехожу на мелкий ТаймФрейм
Перехожу на мелкий ТаймФрейм
обычно как стартанёт - не остановишь. по этому, думаю пойдёт выше
Всех с 1 мая.
Европа закрыта.
Скучная будет биржа.
Не буду убивать время.
Всех с 1 мая.
Европа закрыта.
Скучная будет биржа.
Не буду убивать время.
Вас тоже с праздничком! (Праздник Весны и Труда)
я вот залез - и кажется, она стартанула вниз и на долго
обычно как стартанёт - не остановишь. по этому, думаю пойдёт выше
Предполагаю 1.1015 через неделю h4...
Всех с 1 мая.
Европа закрыта.
Скучная будет биржа.
Не буду убивать время.