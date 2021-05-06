FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 447
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Через 4?
Ну типо уже идет..... скучновато пока))) щас думаю разгонемся..
Ну типо уже идет..... скучновато пока))) щас думаю разгонемся..
Понимаю. Думала еще какое событие. Вообще конечно выборов достаточно.
EURUSD падать будем сегодня или как?
EURUSD падать будем сегодня или как?
это конечно интересный вопрос! - а Ваши сигналы, что говорят?
это конечно интересный вопрос! - а Ваши сигналы, что говорят?
)))) ну жду пока шлепнется.... все никак, сопротивляется.))))
это конечно интересный вопрос! - а Ваши сигналы, что говорят?
Сигналы не применяет, только телепатия)
Сигналы не применяет, только телепатия)
)))))
)))) ну жду пока шлепнется.... все никак, сопротивляется.))))
не сегодня так в завтра, точно шлепнется....
не сегодня так в завтра, точно шлепнется....
хочется сейчас прям.
хочется сейчас прям.
мда...