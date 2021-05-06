FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 447

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sterva:
Через 4?

Ну типо уже идет..... скучновато пока))) щас думаю разгонемся..

 
ALEKSANDR GADZERA:

Ну типо уже идет..... скучновато пока))) щас думаю разгонемся..

Понимаю. Думала еще какое событие. Вообще конечно выборов достаточно.

 

EURUSD  падать будем сегодня или как?


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ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  падать будем сегодня или как?


это конечно интересный вопрос! - а Ваши сигналы, что говорят?

 
SanAlex:

это конечно интересный вопрос! - а Ваши сигналы, что говорят?

)))) ну жду пока шлепнется.... все никак, сопротивляется.))))

 
SanAlex:

это конечно интересный вопрос! - а Ваши сигналы, что говорят?

Сигналы не применяет, только телепатия)

 
VVT:

Сигналы не применяет, только телепатия)

)))))

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

)))) ну жду пока шлепнется.... все никак, сопротивляется.))))

не сегодня так в завтра, точно  шлепнется....

 
SanAlex:

не сегодня так в завтра, точно  шлепнется....

хочется сейчас прям.

 
ALEKSANDR GADZERA:

хочется сейчас прям.

мда...

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