FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 113

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Нифига себе. Вот так оставь сделку на ночь

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Не правильно квадраты рисуешь

ищу - в этом квадрате, верх и низ этих кружочков, вроде что то, в этом есть.

USDJPYM5ч

 
Alexsandr San:

ищу - в этом квадрате, верх и низ этих кружочков, вроде что то, в этом есть.


Отправил в личку скрин

[Удален]  

метит к вверху 

Снимокч

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Всё же, под конец дня - синяя Горизонтальная линия, поймала цену

Снимок 

 

Опять заливка баблом пошла.

Федеральная резервная система США на фоне падения американских биржевых индексов объявила о поддержке американского рынка на полтора триллиона долларов. Как сообщает Associated Press, эти действия привели к прекращению падения фондового рынка, но лишь на короткое время, затем индексы продолжили снижаться.
Сейчас еще вольют похоже )))
 

По этой паре закрыл сделку. 125 п. и то прибыль)))


 
Aleksandr Yakovlev:

По этой паре закрыл сделку. 125 п. и то прибыль)))


Рано...)

 
sterva:

Рано...)

Уйдет выше 134,650 буду искать новую точку входа.

А пока, и этого достаточно. Да и следить уже времени нет у меня.

Ехать по делам надо.

Ну а вы держите еще, наверно сходит выше .

 

Еньку тоже прикрыл. Правда, не выкладывал здесь прогноз, но все равно. 155 п в кармане.

Надеюсь откатит еще к 105,00--105,25. Там поищу еще точку входа. Потенциал на север еще большой.


 

Как довести торговый сервак до истерики


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