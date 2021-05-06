FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 113
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Не правильно квадраты рисуешь
ищу - в этом квадрате, верх и низ этих кружочков, вроде что то, в этом есть.
ищу - в этом квадрате, верх и низ этих кружочков, вроде что то, в этом есть.
Отправил в личку скрин
метит к вверху
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Всё же, под конец дня - синяя Горизонтальная линия, поймала цену
Опять заливка баблом пошла.
По этой паре закрыл сделку. 125 п. и то прибыль)))
По этой паре закрыл сделку. 125 п. и то прибыль)))
Рано...)
Рано...)
Уйдет выше 134,650 буду искать новую точку входа.
А пока, и этого достаточно. Да и следить уже времени нет у меня.
Ехать по делам надо.
Ну а вы держите еще, наверно сходит выше .
Еньку тоже прикрыл. Правда, не выкладывал здесь прогноз, но все равно. 155 п в кармане.
Надеюсь откатит еще к 105,00--105,25. Там поищу еще точку входа. Потенциал на север еще большой.
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