FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 645
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Поверить не могу, что это твой скрин. Нахера тут твои истории платежей?
Перепил что ли.?
Это вывод прибыли!
Для порядка...
Или не знаком???
Это вывод прибыли!
Для порядка...
Или не знаком???
Я так же могу показать частоту своих выводов. Лично.
Но зачем тут что то кому то доказывать.? И тут дело не в порядке.
Я спать...
Ага. Давай, проспись. Без обид.
Скоро будет возможность доливки.
Промежуточные остановки в красных зонах.
Это от того, что ветку создал Я. И не ради каких то сигналов или чего то еще.
Просто от того, что могу вывести на разговор.
Если ребята будут не против, в этом году снова открыть эту ветку под своим именем.
Но я не претендую))))
конечно продолжай
Спасибо.
Спасибо.
извини что на твоем
вот пробойный уровень, но когда он пробъется - неизвестно
Сейчас время 0:45 у меня - на рынке показывает время 19:45 - сделка по CHF/SGD на покупку поставил....знаю что в плюс будет....отпишусь когда закрою
Скрин в студию пожалуйста)))