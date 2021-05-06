FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 645

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Aleksandr Yakovlev:

Поверить не могу, что это твой скрин. Нахера тут твои истории платежей?

Перепил что ли.?

Это вывод прибыли!

Для порядка...

Или не знаком???

 
Lesorub:

Это вывод прибыли!

Для порядка...

Или не знаком???

Я так же могу показать частоту своих выводов. Лично.

Но зачем тут что то кому то доказывать.? И тут дело не в порядке.

 
Я спать...
 
Lesorub:
Я спать...

Ага. Давай, проспись. Без обид.

 

Скоро будет возможность доливки.

Промежуточные остановки в красных зонах.


 
Aleksandr Yakovlev:

Это от того, что ветку создал Я. И не ради каких то сигналов или чего то еще.

 Просто от того, что могу вывести на разговор.

 Если ребята будут не против, в этом году снова открыть эту ветку под своим  именем.

 Но я не претендую))))

конечно продолжай
 
Renat Akhtyamov:
конечно продолжай

Спасибо.

 
Сейчас время 0:45 у меня - на рынке показывает время 19:45 - сделка по CHF/SGD на покупку поставил....знаю что в плюс будет....отпишусь когда закрою
 
Aleksandr Yakovlev:

Спасибо.

извини что на твоем

вот пробойный уровень, но когда он пробъется - неизвестно


 
artur3333:
Сейчас время 0:45 у меня - на рынке показывает время 19:45 - сделка по CHF/SGD на покупку поставил....знаю что в плюс будет....отпишусь когда закрою

Скрин в студию пожалуйста)))

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