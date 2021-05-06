FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 534

Новый комментарий
 
sterva:

Пока мечтаю продать. Рассчитываю на еще одно сильное падение.

похоже всё. Будет упрямится и волатится вниз
 

Пост #5303.

Снял пипсовку от лимиток.

Жду тестов для снятия верхних блоков.

Файлы:
mRViVPtuC7.png  29 kb
1LL3LnjDMS.png  6 kb
noVYpSo12K.png  6 kb
 
ALEKSANDR GADZERA:

Всем салют!

GBPUSD Ко вчерашней точки на продажу вот еще одна тоже на продажу...

 


тут недалеко серьёзный уровень джет своего часа, кому то очень выгодно на нем продавать(было)


 

Всем привет. Попробую как мастер сказать.

Цена по еве дойдет до 1,19060-1,19070 и от туда п. на 150 вниз.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Попробую как мастер сказать.

Цена по еве дойдет до 1,19060-1,19070 и от туда п. на 150 вниз.

Дойдет до 1.2 и выше, изучай математику
 
Скажу, как мастер: цена сходит и вверх, и вниз. И вниз, и вверх. 
 
Ivan Butko:
Скажу, как мастер: цена сходит и вверх, и вниз. И вниз, и вверх. 

Быть мастером - сложно, нужно часто счёт пополнять

 
Vitaly Muzichenko:

Быть мастером сложно - нужно часто счёт пополнять

))))) это точно

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

))))) это точно

- Вам нужно передышку сделать. - проверено, если не попал в струю, обязательно сливался. - с остатком в 50 баксов, через недельку отбивал всю сумму. 

 
SanAlex:

- Вам нужно передышку сделать. - проверено, если не попал в струю, обязательно сливался. - с остатком в 50 баксов, через недельку отбивал всю сумму. 

Да согласен , смешно выглядит))) 

просто хочу взять вот этот тренд полностью, хотя бы 800 пунктов, 10-20 лотами думаю нормально будет.... посмотрим может и получиться... потерять немного денег чтобы заработать 20-50k  думаю нормально. 

Думаю 2-4 месяца понадобиться.. поглядим кароч


1...527528529530531532533534535536537538539540541...656
Новый комментарий