FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 170

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Aleksandr Yakovlev:

Да ну что вы, какие сомнения)))

вводите уже и меня в сомнение)))


 
Maksim Dlugoborskiy:
Как там Лесоруб..?
Сможет ли всё это пережить..?


Так а что вы так за Лесоруба переживаете.

У него есть своя ТС и ей он следует. Она подразумевает

хождение цены на большие расстояния не в его пользу. Он может себе это позволить.

И не раз показывал сделки в просадке. Но в итоге цена была там где и показывал.

У меня своя ТС по более точному входу.

У вас наверно своя.

За свой депо переживайте.(Без обид)

 
ALEKSANDR GADZERA:

вводите уже и меня в сомнение)))


Хе, я могу, я такой))

 
Aleksandr Yakovlev:

Так а что вы так за Лесоруба переживаете.

У него есть своя ТС и ей он следует. Она подразумевает

хождение цены на большие расстояния не в его пользу. Он может себе это позволить.

И не раз показывал сделки в просадке. Но в итоге цена была там где и показывал.

У меня своя ТС по более точному входу.

У вас наверно своя.

За свой депо переживайте.(Без обид)

ну типо того.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

вводите уже и меня в сомнение)))


давайте дойдём до галочки - а потом 

GBPUSDM30   GBPUSDM30

 
Aleksandr Yakovlev:

Хе, я могу, я такой))

поэтому я еще добавил))) ниже не получилось, и надеюсь не получится больше, цена должна в течении 25-35 мин резко вверх уйти


 
Alexsandr San:

давайте дойдём до галочки - а потом 

  GBPUSDM30

)))) не, не получится.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

)))) не, не получится.

ещё чуток осталось  GBPUSDM30ч

GBPUSDM30ч

 
Alexsandr San:

ещё чуток осталось  GBPUSDM30ч


))) щас отскочим.


 
ALEKSANDR GADZERA:

))) щас отскочим.


Ну вот, не послушал меня. А виш как получается.

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