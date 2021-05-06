FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 170
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Да ну что вы, какие сомнения)))
вводите уже и меня в сомнение)))
Как там Лесоруб..?
Сможет ли всё это пережить..?
Так а что вы так за Лесоруба переживаете.
У него есть своя ТС и ей он следует. Она подразумевает
хождение цены на большие расстояния не в его пользу. Он может себе это позволить.
И не раз показывал сделки в просадке. Но в итоге цена была там где и показывал.
У меня своя ТС по более точному входу.
У вас наверно своя.
За свой депо переживайте.(Без обид)
вводите уже и меня в сомнение)))
Хе, я могу, я такой))
Так а что вы так за Лесоруба переживаете.
У него есть своя ТС и ей он следует. Она подразумевает
хождение цены на большие расстояния не в его пользу. Он может себе это позволить.
И не раз показывал сделки в просадке. Но в итоге цена была там где и показывал.
У меня своя ТС по более точному входу.
У вас наверно своя.
За свой депо переживайте.(Без обид)
ну типо того.
вводите уже и меня в сомнение)))
давайте дойдём до галочки - а потом
GBPUSDM30
Хе, я могу, я такой))
поэтому я еще добавил))) ниже не получилось, и надеюсь не получится больше, цена должна в течении 25-35 мин резко вверх уйти
давайте дойдём до галочки - а потом
GBPUSDM30
)))) не, не получится.
)))) не, не получится.
ещё чуток осталось GBPUSDM30ч
ещё чуток осталось GBPUSDM30ч
))) щас отскочим.
))) щас отскочим.
Ну вот, не послушал меня. А виш как получается.