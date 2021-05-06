FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 172
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
USDJPY до точки дошли, теперь немного вниз
GBPJPY вот так будет
GBPUSD практически уверен что будет вот такой сценарий. кароч смотрим что будет.
GBPUSD практически уверен что будет вот такой сценарий. кароч смотрим что будет.
Ага, сие непременно
USDJPY до точки дошли, теперь немного вниз
думаю что не немного вниз, в много, приблизительно вот так и даже больше.
думаю что не немного вниз, в много, приблизительно вот так и даже больше.
Ну все, продаю на всю котлету.
именно вверх без остановки до 1,247, ну а там видно будет
Короче, как только просадка у тебя по счету будет более 75%, стучись в личку. Помогу.
Ну все, продаю на всю котлету.
на всю не надо)))
Короче, как только просадка у тебя по счету будет более 75%, стучись в личку. Помогу.
думаю справимся, спасибо.
на всю не надо)))
Ты серьезно думаешь что я там продавать буду?)))
Не, не спорю, от 108,500 есть большой соблазн продать.
Но у меня немного другая ТС и сигнала на продажу пока нет.
Поэтому воздержусь. А так как был сигнал на покупку
я им воспользовался. Так что стою в БУ и не пукаю.