FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 172

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USDJPY до точки дошли, теперь немного вниз


 

GBPJPY вот так будет


 

GBPUSD практически уверен что будет вот такой сценарий. кароч смотрим что будет.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD практически уверен что будет вот такой сценарий. кароч смотрим что будет.


Ага, сие непременно

 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY до точки дошли, теперь немного вниз


думаю что не немного вниз, в много, приблизительно вот так и даже больше.


 
ALEKSANDR GADZERA:

думаю что не немного вниз, в много, приблизительно вот так и даже больше.


Ну все, продаю на всю котлету.

 
ALEKSANDR GADZERA:

именно вверх без остановки до 1,247, ну а там видно будет

Короче, как только просадка у тебя по счету будет более 75%, стучись в личку. Помогу.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну все, продаю на всю котлету.

на всю не надо)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Короче, как только просадка у тебя по счету будет более 75%, стучись в личку. Помогу.

думаю справимся, спасибо.

 
ALEKSANDR GADZERA:

на всю не надо)))

Ты серьезно думаешь что я там продавать буду?)))

Не, не спорю, от 108,500 есть большой соблазн продать.

Но у меня немного другая ТС и сигнала на продажу пока нет. 

Поэтому воздержусь. А так как был сигнал на покупку

я им воспользовался. Так что стою в БУ и не пукаю.

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