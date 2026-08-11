Midjourney и другие нейросети
Второй основной конкурент Midjourney, это Stable Diffusion- детище Эмада Мостака, бывшего менеджера лондонского хедж-фонда.
Его цель - донести новые приложения ИИ до широких масс.
Программа от группы Stability AI вышла в публичный доступ в августе 2022 года.
Нейросеть может качественно генерировать изображения на основе текстового запроса, дорисовывать наброски и переделывать картинки-референсы на свой лад.
Все это бесплатно, а открытый исходный код позволяет установить Stable Diffusion на свой компьютер и использовать собственные вычислительные мощности.
Код - https://github.com/CompVis/stable-diffusion
У этого есть и обратная сторона: не все устройства подходят под системные требования
Стандартные модели нейросетей вроде DALL-E 2 и Midjourney работают с отдельными пикселями, из-за этого создание картинки занимает много времени и вычислительных ресурсов.
Stable Diffusion экономит время и мощности компьютера, потому что работает не с пикселями, а с их сжатыми версиями изображений.
Нейросеть обучали на базе данных, где каждое изображение связано с описанием.
После этого Stable Diffusion изучила ассоциации о том, где пиксели должны находиться по отношению друг к другу.
Из такого «шума» пикселей нейросеть постепенно генерирует картинку.
Функция Outpainting позволяет бесконечно дорисовывать готовое изображение и генерировать фон вокруг готовой картинки.
Например, пользователь Reddit дорисовал платье героине картины «Девушка с жемчужной сережкой».
Чтобы посмотреть анимацию кликнете на gif
Преобразование детского рисунка
Поскольку код открытый и поддаётся обучению, появились десятки программ, каналов, онлайн-сервисов бесплатных и платных
- CompVis
- github.com
Авторские права использования картинок Midjourney (ну куда же без этих прав)
Яндекс перевод раздела соглашения, который тут - https://docs.midjourney.com/docs/terms-of-service
В соответствии с вышеуказанной лицензией Вы являетесь владельцем всех активов, которые вы создаете с помощью Сервисов, насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством. Это исключает увеличение масштаба изображений других пользователей, которые остаются собственностью создателей исходного ресурса. Midjourney не делает никаких заявлений или гарантий в отношении действующего законодательства, которое может применяться к Вам. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим собственным адвокатом, если Вы хотите получить больше информации о состоянии действующего законодательства в Вашей юрисдикции. Ваше право собственности на созданные вами активы сохраняется, даже если в последующие месяцы вы понизите рейтинг или отмените свое членство. Однако вы не являетесь владельцем активов, если подпадаете под приведенные ниже исключения.
Если вы являетесь сотрудником или владельцем компании с валовым доходом более 1 000 000 долларов США в год и пользуетесь Услугами от имени своего работодателя, вы должны приобрести подписку “Pro” для каждого человека, получающего доступ к Услугам от вашего имени, чтобы владеть созданными вами активами. Если Вы не уверены, квалифицируется ли ваше использование как от имени вашего работодателя, пожалуйста, предположите, что это так.
Если вы не являетесь платным участником, вам не принадлежат активы, которые вы создаете. Вместо этого Midjourney предоставляет вам лицензию на ресурсы в соответствии с международной лицензией Creative Commons Noncommercial 4.0 Attribution (“Лицензия на активы”).
Полный текст доступен с даты вступления в силу здесь: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode .
Пожалуйста, обратите внимание: Midjourney - это открытое сообщество, которое позволяет другим использовать и переделывать ваши изображения и подсказки всякий раз, когда они публикуются в общедоступных местах. По умолчанию ваши изображения доступны для публичного просмотра и могут быть изменены. Как описано выше, вы предоставляете Midjourney лицензию, позволяющую это делать. Если вы приобретаете тарифный план "Pro", вы можете обойти некоторые из этих настроек общего доступа по умолчанию.
Если вы приобрели функцию скрытности в рамках своей подписки “Pro” или с помощью ранее доступного дополнения, мы обязуемся приложить все усилия для того, чтобы не публиковать какие-либо созданные вами ресурсы в любой ситуации, когда вы включили скрытый режим в Сервисах.
Пожалуйста, имейте в виду, что любое изображение, которое вы делаете в общем или открытом пространстве, таком как чат Discord, доступно для просмотра любому пользователю этого чата, независимо от того, включен ли скрытый режим.
Выводы. Чтобы пользоваться картинками в коммерческих направлениях, то нужен платный аккаунт PRO, который не такой и дорогой.
Чтобы картинки не попали в открытый доступ, то нужно использовать "скрытый режим", чтобы это не значило.
В самом первом посте есть видео, как создать собственную переписку с ботом, тогда другие пользователи не увидят, что Вы генерируете.
Художница Крис Каштанова создала комикс с использованием иллюстраций, сгенерированных Midjourney по ее запросам.
Комикс был зарегистрирован, как объект авторского права, включая иллюстрации.
Бюро регистрации авторских прав США вынесло свое решение:
Такая же ситуация и с нейросетью DALL-E 2
А вот Stable Diffusion на их фоне выглядит лучше.
Согласно тексту лицензии, разработчики не претендуют ни на какие права, связанные с созданным пользователем контентом.
Единственное условие — сгенерированное по вашему запросу изображение не должно нарушать законодательство.
Это значит, что созданные Stable Diffusion изображения можно использовать даже в коммерческих целях — продавать или использовать в рекламе.
Ура.
- docs.midjourney.com
Авторские права использования картинок Midjourney (ну куда же без этих прав)
Художница Крис Каштанова создала комикс с использованием иллюстраций, сгенерированных Midjourney по ее запросам.
Комикс был зарегистрирован, как объект авторского права, включая иллюстрации.
Бюро регистрации авторских прав США вынесло свое решение:
возможно дофотошопить для регистрации права надо будет.
возможно дофотошопить для регистрации права надо будет.
Там прикол в том, что вынесено решение, которое противоречит пользовательскому соглашению нейросети, где указано, что при тарифе PRO Вы получаете авторские права, хоть коммерческие, хоть какие.
Однако и сама нейросеть имеет такие же права на контент и лишать её этих прав, регистрируя свои исключительные права нельзя. Короче, такая петрушка с законами, что ждём развития событий.
Там прикол в том, что вынесено решение, которое противоречит пользовательскому соглашению нейросети, где указано, что при тарифе PRO Вы получаете авторские права, хоть коммерческие, хоть какие.
Однако и сама нейросеть имеет такие же права на контент и лишать её этих прав, регистрируя свои исключительные права нельзя. Короче, такая петрушка с законами, что ждём развития событий.
Генерация хорошее слово, а нанесение градиента это тоже вроде как по формуле генерация, так и фоторедактор с обработкой цвета, что счас в телефоне права предъявить может. Петрушка однако пока)))
Stable Diffusion уже в Фотошоп
Код открытый и бесплатный тут - https://github.com/AbdullahAlfaraj/Auto-Photoshop-StableDiffusion-Plugin
Взято с одного канала. Удивляемся тому, как нейросеть визуализирует лучше нас)
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Мало ли тем на форуме про нейросети?
Как бы то ни было, отдельная ветка, посвященная "фотоискусству" просто необходима.
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Существуют разные разработки в данной сфере, но самым передовым на начало 2023 года считается Midjourney
Уже вышел 4-й движок. Сравнение результатов на скриншоте.
Видео в тему:
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Сразу уточнение по тому, чего не стоит размещать в этой ветке (пост #2001) :
1. Любой контент, демонстрирующий открытые половые признаки (даже если они коряво сгенерированы).
2. Любые политические генерации и то, что может оскорбить целую нацию/народ/религию
3. Всё, что запрещено законом