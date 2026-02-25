Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 11
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Хотелось бы узнать у компетентных лиц проблема носит временный характер или это теперь одно их нерушимых правил Чатов и Групп? И вернется ли группа в раздел Популярное?
Методом недолгих наблюдений заметил, что после добавления ссылки на Телегу получаем ошибку “Timed out in 10 sec. Error 58” и Сообщество вылетает со страницы Популярное. Ранее такой проблемы не встречалось.
Хотелось бы узнать у компетентных лиц проблема носит временный характер или это теперь одно их нерушимых правил Чатов и Групп? И вернется ли группа в раздел Популярное?
Методом недолгих наблюдений заметил, что после добавления ссылки на Телегу получаем ошибку “Timed out in 10 sec. Error 58” и Сообщество вылетает со страницы Популярное. Ранее такой проблемы не встречалось.
Хотелось бы узнать у компетентных лиц проблема носит временный характер или это теперь одно их нерушимых правил Чатов и Групп? И вернется ли группа в раздел Популярное?
создал канал, а там ссылки нет на него, что это значит? точнее она не активна, скопировать нельзя
создал канал, а там ссылки нет на него, что это значит? точнее она не активна, скопировать нельзя
Просто идете на ваш канал (чтобы что-то запостить например), и вверху в браузерной адресной строке - на него ссылка.
Пример -
Уважаемые разработчики, такая ситуация:
У меня есть два канала на Русском и Английском языках.
Информация поститься одинаковая с учетом языка, небольшие посты о трейдинге.
Русский канал попадает в общий раздел Новые и Популярные, а английский канал вообще никуда не попадает, даже при публикации новых постов.
Писал в сервис деск вопрос, но там поддержка в режиме "Партизаны" не имеем прав ничего говорить.
В чем может быть причина? Можно как то понять есть ли на канале бан?
В чем может быть причина? Можно как то понять есть ли на канале бан?
У меня такое было - когда я быстро делал посты в канале один за другим, но потом восстанавливалось.