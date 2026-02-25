Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 11

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Методом недолгих наблюдений заметил, что после добавления ссылки на Телегу получаем ошибку “Timed out in 10 sec. Error 58” и Сообщество вылетает со страницы Популярное. Ранее такой проблемы не встречалось.
Хотелось бы узнать у компетентных лиц проблема носит временный характер или это теперь одно их нерушимых правил Чатов и Групп? И вернется ли группа в раздел Популярное?
 
Sergei Pomytkin #:
Методом недолгих наблюдений заметил, что после добавления ссылки на Телегу получаем ошибку “Timed out in 10 sec. Error 58” и Сообщество вылетает со страницы Популярное. Ранее такой проблемы не встречалось.
Хотелось бы узнать у компетентных лиц проблема носит временный характер или это теперь одно их нерушимых правил Чатов и Групп? И вернется ли группа в раздел Популярное?
Такое было раньше, с чем связано мне неизвестно, возможно в скором времени исправят или исправиться само(после перезагрузки или перенастройки) , если ошибка связана с вашим оборудованием
 
А что это за галочка в названии у двух самых лидирующих (англ) каналов  появилась "верифицированный"? Причем в настройках каналов нет опции на предмет установления его верификации. Очень подозрительно.    
 
Sergei Pomytkin #:
Методом недолгих наблюдений заметил, что после добавления ссылки на Телегу получаем ошибку “Timed out in 10 sec. Error 58” и Сообщество вылетает со страницы Популярное. Ранее такой проблемы не встречалось.
Хотелось бы узнать у компетентных лиц проблема носит временный характер или это теперь одно их нерушимых правил Чатов и Групп? И вернется ли группа в раздел Популярное?
Тоже столкнулся. 
До публикации ссылки на телегу, хоть как-то попадал на страничку новое/недавно опубликованное. 
Так даже пришел один подписчик в группу ). 
И только ссылку оставил, все... в новом нет меня вообще. в гугле при поиске чата тоже нет меня. ...

ссылка на телеграм как проклятие какое-то )
 
А вообще не понятно, есть ли какие-то рекомендации для потенциальных подписчиков... 
Или этот инструмент больше для провайдера сигналов и общения с аудиторией ?
Хотя опять же.. канал - это выходит односторонняя публикация информации без комментариев и реакций.
Нужно какое-то развитие ))
 

создал канал, а там ссылки нет на него, что это значит? точнее она не активна, скопировать нельзя


 
Sergey Lazarenko #:

создал канал, а там ссылки нет на него, что это значит? точнее она не активна, скопировать нельзя


Просто идете на ваш канал (чтобы что-то запостить например), и вверху в браузерной адресной строке - на него ссылка.
 
Sergey Golubev #:
Просто идете на ваш канал (чтобы что-то запостить например), и вверху в браузерной адресной строке - на него ссылка.

Пример -

 

Уважаемые разработчики, такая ситуация:

У меня есть два канала на Русском и Английском языках.

Информация поститься одинаковая с учетом языка, небольшие посты о трейдинге.

Русский канал попадает в общий раздел Новые и Популярные, а английский канал вообще никуда не попадает, даже при публикации новых постов.

Писал в сервис деск вопрос, но там поддержка в режиме "Партизаны" не имеем прав ничего говорить.

В чем может быть причина? Можно как то понять есть ли на канале бан?

 
Vladimir Pastushak #:
В чем может быть причина? Можно как то понять есть ли на канале бан?
Я заметил - что уже восстановилось (и на рус и на англ).
У меня такое было - когда я быстро делал посты в канале один за другим, но потом восстанавливалось.
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