Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 5
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Вопросы про средства на ТОРГОВОМ СЧЕТЕ Вы должны адресовать своему БРОКЕРУ - то есть тому, кому Вы отдали свои средства.
А если сайт брокера исчез?
значит Вас развели, но не исключен вариант блокировки сайта брокера этого РКН, проверьте его доступность через ВПН
значит Вас развели, но не исключен вариант блокировки сайта брокера этого РКН, проверьте его доступность через ВПН
Некоторые брокеры стали блочить доступ из-за санкций сами(, а некоторые ограничивали страновой доступ и ранее.
вот сейчас прикол был с форумным чатом - написал сообщение (ответ), а оно в прошлое ушло на 1 час назад и встало перед вопросом, это я маг? или в чате баг?
я тоже маг) у меня так же было. причем пишу, отправляю - сообщение вроде отправляется, а в истории не вижу. пишу еще раз. потом еще раз. потом смотрю - они все ушли вверх истории... причем только с одним пользователем так. с другими вроде норм.
Неудобства при работе с чатом...
В чате затруднен ПОИСК нужного сообщения!
Когда накапливается в чате много сообщений, найти уже опубликованное сообщение крайне затруднительно...
Например на форуме в теме все сообщения идут под номерами, и если нужно что-то отметить, не повторяя сообщение, просто идет отсылка на номер уже опубликованного материала...
В чате же нужно пересмотреть ВСЕ сообщения, чтобы найти нужное..., а это ОЧЕНЬ не удобно...
Систему поиска в чате необходимо доработать...
Ну пользователи уже не могут без мессенджеров.
MT вроде единственный терминал с мессенджером. Даешь телеграмм в МТ!
Сегодня появилась новая ошибка. Постоянно значок не прочитанного сообщения. В чатах ничего не прочитанного нет. Страницу обновлял, историю чистил.
Используется браузер Сафари. В мобильной версии сафари - тоже самое.
В МТ5 и мобильной и десктопной версии этой ошибки нет.