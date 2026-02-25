Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 5

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Vladimir Karputov #:

Вопросы про средства на ТОРГОВОМ СЧЕТЕ Вы должны адресовать своему БРОКЕРУ - то есть тому, кому Вы отдали свои средства. 

А если сайт брокера исчез?
[Удален]  
Гузель Сиротина #:
А если сайт брокера исчез?

значит Вас развели, но не исключен вариант блокировки сайта брокера этого РКН, проверьте его доступность через ВПН

 
Aleksandr Volotko #:

значит Вас развели, но не исключен вариант блокировки сайта брокера этого РКН, проверьте его доступность через ВПН

Некоторые брокеры стали блочить доступ из-за санкций сами(, а некоторые ограничивали страновой доступ и ранее.

 
вот сейчас прикол был с форумным чатом - написал сообщение (ответ), а оно в прошлое ушло на 1 час назад и встало перед вопросом, это я маг? или в чате баг?
 
Aleksey Semenov #:
вот сейчас прикол был с форумным чатом - написал сообщение (ответ), а оно в прошлое ушло на 1 час назад и встало перед вопросом, это я маг? или в чате баг?

я тоже маг) у меня так же было. причем пишу, отправляю - сообщение вроде отправляется, а в истории не вижу. пишу еще раз. потом еще раз. потом смотрю - они все ушли вверх истории... причем только с одним пользователем так. с другими вроде норм. 

 

Неудобства при работе с чатом...

В чате затруднен ПОИСК нужного сообщения!

Когда накапливается в чате много сообщений, найти уже опубликованное сообщение крайне затруднительно...

Например на форуме в теме все сообщения идут под номерами, и если нужно что-то отметить, не повторяя сообщение, просто идет отсылка на номер уже опубликованного материала...

В чате же нужно пересмотреть ВСЕ сообщения, чтобы найти нужное..., а это ОЧЕНЬ не удобно...

Систему поиска в чате необходимо доработать...

 
Почему я теперь не могу проскролить историю общения дальше 1 мая 2022 года?
 
В абсолютный конец задолбли эти сообщества с их чатами уже. Ну сколько можно?
 
Evgeny Belyaev #:

Ну пользователи уже не могут без мессенджеров.

MT вроде единственный терминал с мессенджером.  Даешь телеграмм в МТ!

У меня на счёт ест деньги но я не как не умею работать научите меня
 


Сегодня появилась новая ошибка. Постоянно значок не прочитанного сообщения. В чатах ничего не прочитанного нет. Страницу обновлял, историю чистил. 

Используется браузер Сафари. В мобильной версии сафари - тоже самое. 

В МТ5 и мобильной и десктопной версии этой ошибки нет. 

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