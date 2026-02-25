Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 3
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Вот как выглядит лог
Кликнул на пуш-уведомление, чтобы прочесть сообщение. Увидел его через 31 секунду.
Вот еще так бывает:
Полный лог приложил.
В чате если набираешь сообщение, и в этот момент приходит сообщение из другого чата, то при отправке набранное сообщение попадает в этот другой, неправильный чат, и это ужасно...
Спасибо за сообщение. Исправили
Третий день сообщения на сайте в таком состоянии:
У всех так?
можно что нибудь с этим сделать? люди начинают обижаться что не могу ответить вовремя...
Третий день сообщения на сайте в таком состоянии:
У всех так?
можно что нибудь с этим сделать? люди начинают обижаться что не могу ответить вовремя...
Добрый день.
Откройте пожалуйста средства разработчика(F12) браузера и пришлите содержимое вкладки консоль.
Добрый день.
Откройте пожалуйста средства разработчика(F12) браузера и пришлите содержимое вкладки консоль.
Добрый день. заметил что проблема повторяется на айфоне (браузер сафари и хром) и на макбук (тоже сафари и хром). Не постоянно. День нормально работает, день не работает.
Попробовал зайти в аккаунт с на ПК с виндой - все нормально работает.
В сафари где средства разработчика нашел, а что именно вам отправить не пойму. Подскажите?
Добрый день.
Откройте пожалуйста средства разработчика(F12) браузера и пришлите содержимое вкладки консоль.
Скопировал что было в консоли. Вчера вечером зашел, сегодня висит чат. С терминала приходится общатся)
Целерон, озу 4гб, вин7, 32. Хром.
MessagesWebSocketconnecting
chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 WebSocket connection to 'wss://msg1.mql5.com/' failed:
Dd @ chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1
chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketdisconnected
chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketreconnect
chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketconnecting
chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 WebSocket connection to 'wss://msg1.mql5.com/' failed:
Dd @ chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1
(anonymous) @ chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1
chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketdisconnected
chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketreconnect
chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketconnecting
Целерон, озу 4гб, вин7, 32. Хром.
Пожалуйста приложите отчет от сервисов:
https://websocketstest.com/
http://html5test.com/
Пожалуйста приложите отчет от сервисов:
https://websocketstest.com/
http://html5test.com/
Только на выходных смогу.