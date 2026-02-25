Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 3

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Andrey Khatimlianskii #:

Вот как выглядит лог

Кликнул на пуш-уведомление, чтобы прочесть сообщение. Увидел его через 31 секунду.

Вот еще так бывает:

13:32:07.452    Network: Device doesn't have any transport to internet
14:59:01.283    Notifications: push received: 'MQL5.com:Freelance'
16:20:27.452    Notifications: push received: 'Chat:message'
17:09:46.455    Notifications: push received: 'Chat:message'
17:15:19.543    Notifications: push received: 'Chat:message'
17:16:57.297    Notifications: push received: 'Chat:message'
17:32:38.981    Notifications: push received: 'MQL5.com:Freelance'
17:35:15.799    Terminal: 
17:35:15.799    Terminal: Device: Redmi begonia (QP1A.190711.020) 10(REL) 29SDK
17:35:15.799    Terminal: Kernel: 4.14.141-gcc80c00
17:35:15.799    Terminal: Locale: GMT+02:00
17:35:15.807    Terminal: Terminal instance created
17:35:15.808    Accounts: account exist: 54080683, server: MetaQuotes-Demo
17:35:15.808    Accounts: server exist MetaQuotes-Demo
17:35:15.922    Time: synchronization with server: "time.android.com", delta: 2
17:35:17.958    Chart: 1 chart windows loaded
17:35:18.509    Chat: connected to msg4.mql5.com:443
17:35:23.403    Chat: 11 messages deleted
17:35:23.530    Chat: 6 messages deleted
17:35:23.585    Chat: 6 messages deleted
17:35:23.750    Chat: 6 messages deleted
17:35:23.809    Chat: 6 messages deleted
17:35:23.970    Chat: 6 messages deleted
17:35:24.027    Chat: 6 messages deleted
...и так далее

Полный лог приложил.

Файлы:
20220214.log  27 kb
 
В чате если набираешь сообщение, и в этот момент приходит сообщение из другого чата, то при отправке набранное сообщение попадает в этот другой, неправильный чат, и это ужасно... 
 
transcendreamer #:
В чате если набираешь сообщение, и в этот момент приходит сообщение из другого чата, то при отправке набранное сообщение попадает в этот другой, неправильный чат, и это ужасно... 

Спасибо за сообщение. Исправили

 

Третий день сообщения  на сайте в таком состоянии:

У всех так?

можно что нибудь с этим сделать? люди начинают обижаться что не могу ответить вовремя... 

 
Marat Baiburin #:

Третий день сообщения  на сайте в таком состоянии:

У всех так?

можно что нибудь с этим сделать? люди начинают обижаться что не могу ответить вовремя... 

Добрый день.

Откройте пожалуйста средства разработчика(F12) браузера и пришлите содержимое вкладки консоль.

 
Ilia Ashirov #:

Добрый день.

Откройте пожалуйста средства разработчика(F12) браузера и пришлите содержимое вкладки консоль.

Добрый день.  заметил что проблема повторяется на айфоне (браузер сафари и хром) и на макбук (тоже сафари и хром). Не постоянно. День нормально работает, день не работает.

Попробовал зайти в аккаунт с на ПК с виндой - все нормально работает.

В сафари где средства разработчика нашел, а что именно вам отправить не пойму. Подскажите?

 
Ilia Ashirov #:

Добрый день.

Откройте пожалуйста средства разработчика(F12) браузера и пришлите содержимое вкладки консоль.

Скопировал что было в консоли. Вчера вечером зашел, сегодня висит чат. С терминала приходится общатся)

Целерон, озу 4гб, вин7, 32. Хром.

MessagesWebSocketconnecting

chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 WebSocket connection to 'wss://msg1.mql5.com/' failed: 

Dd @ chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1

chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketdisconnected

chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketreconnect

chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketconnecting

chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 WebSocket connection to 'wss://msg1.mql5.com/' failed: 

Dd @ chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1

(anonymous) @ chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1

chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketdisconnected

chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketreconnect

chat.51a3ec62ce41ed27a503946c60ec8061.js:1 MessagesWebSocketconnecting

 
Valeriy Yastremskiy #:

Целерон, озу 4гб, вин7, 32. Хром.

Пожалуйста приложите отчет от сервисов:

https://websocketstest.com/
http://html5test.com/

 
Ilia Ashirov #:

Пожалуйста приложите отчет от сервисов:

https://websocketstest.com/
http://html5test.com/

Только на выходных смогу. 

 
Скажите пожалуйста как вывести деньги изMetaTrader4и5
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