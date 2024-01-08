Навигатор по форуму и ответы на часто задаваемые вопросы. Настоятельно Рекомендуется к Прочтению! - страница 7

У меня на выполнении находится работа из фриланса. Но сегодня работа пропала из этого меню:


Хорошо, что сохранил ссылку на работу, если перейти по ссылке, то войти в работу можно:
https://www.mql5.com/en/job/196248

Сохранение шаблона будет происходит в двух Авто-режимах и одном ручном. Переключение Авто-режимов делается через ХотКей. В Авто-режиме сохранение шаблонов происходит в зависимости появления/удаления определённого количества графических объектов на текущем графике. В ручном режиме – сохранение происходит по нажатию ХотКей. Резервные копии шаблонов должны сохраняться в отдельную папку. Количество резервных копий задаётся в настройках - оно фиксировано, допустим 20 шт. но при этом постоянно
 
У меня была похожая ситуация. Работа попала в архив. В моём случае по прошествии времени. В вашем случае возможно по ошибке. Нам порекомендовали создать новую работу. Можно персональную или общую где откровенно можно себя обозначить не предлагая сторонней связи. Типа «это я». Об этом можно договориться в этой работе.

 
Вот не знаю где спросить- полноценный МТ5 работает на  Apple iPad или нет?
 
Наверное. не так спросил. Нужен мобильный трейдинг на планшете с МТ5 с возможностью открытия нескольких окон со своими индикаторами. Как я думаю, это возможно с Microsoft Surface. Вопрос- а на планшетах с другими ОС это возможно? Может быть, в перспективе что-то намечается? Конечно, идеально было бы с iPad.
