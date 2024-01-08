Навигатор по форуму и ответы на часто задаваемые вопросы. Настоятельно Рекомендуется к Прочтению! - страница 7
У меня на выполнении находится работа из фриланса. Но сегодня работа пропала из этого меню:
Хорошо, что сохранил ссылку на работу, если перейти по ссылке, то войти в работу можно:
https://www.mql5.com/en/job/196248
У меня была похожая ситуация. Работа попала в архив. В моём случае по прошествии времени. В вашем случае возможно по ошибке. Нам порекомендовали создать новую работу. Можно персональную или общую где откровенно можно себя обозначить не предлагая сторонней связи. Типа «это я». Об этом можно договориться в этой работе.