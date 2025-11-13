Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 4
Выложил Многоцветный Parabolic SAR.
Опубликовал. Желательно пользоваться встроенным в MetaEditor стайлером.
Как насчет статьи?
Опубликовал. Желательно пользоваться встроенным в MetaEditor стайлером.
Как насчет статьи?
А статью о параболике?
я лично жду о параболике....
а что небудет?
интересно как програмировался класс
и ваше что там к чем и какими отвертками заворачиваеться
Я написал статью "Многоцветный параболик или Популярно о классах."
Прошло почти 2 месяца с момента появления этой ветки, и мне захотелось подвести некоторые промежуточные итоги. На наш призыв откликнулись многие наши форумяне, и за это время были опубликованы следующие статьи:
Разнообразие тем, подходов и стилей изложения радует, мы сами не смогли бы за такой короткий срок осветить так много. Выражаю благодарность всем авторам (и опубликованных статей, и тех статей, которые еще готовятся к публикации), и призываю продолжить писать на тему использования языка MQL5.
В процессе проверки и правки мы высказывали свои замечания, которые относились как к стилю изложения, так и к способу оформления иллюстраций и исходного кода. Я считаю, что полученные навыки будут полезны и в других областях деятельности, так как позволяют по новому взглянуть на казалось бы очевидные вещи. Надеюсь, что сами авторы статей разделяют это мнение.
Продолжайте писать статьи и дальше, приглашайте друзей, размещайте ссылки на понравившиеся статьи и коды. Нам всем это выгодно.
PS Кстати, наши web-разработчики продолжают улучшать MQL5.com, и теперь каждая статья может быть заявлена в нескольких категориях (до четырех категорий для статьи можно задать), сами категории структурированы и могут не только разделяться на подкатегории, но и в будущем их количество будет добавляться, чтобы можно было легко найти статьи на любые заданные темы. Например, категория "Примеры" состоит теперь из двух подкатегорий - "Индикаторы" и "Эксперты"
Я написал свои предложения по статье в Замечаниях к ней.
а про параболик с солью будет?
Нейросетями что-то совсем народ уже не интересуется. Возьму на себя смелость замахнуться на растущий нейронный газ (Growing Neural Gas)... если конечно никто не против...