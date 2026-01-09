потеря связи серевера с платформой мт5

с 22 декабря по сей день 9 января 2026 года отсутствует связь с сервером , это новогодние выходные или что ? 
 

Отличная связь, проблем нет


 
dass5454:
с 22 декабря по сей день 9 января 2026 года отсутствует связь с сервером , это новогодние выходные или что ? 

Тут, наверное, уместно уточнить, с каким именно сервером отсутствует связь и из какой страны.

Мои коллеги из России с недавнего времени отмечают трудности с доступом к торговым серверам зарубежных брокеров. По их словам, локальная организация РКН, занимающаяся цензурой в интернете, добралась не только до сайтов "нелегальных форекс-дилеров" (как там их называют), но и до их торговых серверов.

Решение видится в размещении терминала на VPS в другой стране (локация выбирается из соображений максимальной близости к серверам брокера) с доступом к нему по пртоколу RDP. Который вроде бы [пока] в России не ограничивают. 

 
В правом нижнем углу терминала попробуйте выбрать другой сервер
 
Cпасибо за ответ , работаю с территории РФ, то есть вы бы рекомендовали скачать терминал именно у российского брокера? 

 
а у вас российский брокер? 
 
Без разницы откуда Вы скачаете терминал. Другой вопрос к какому брокеру у вас нет подключения, но вы это не написали. Также постом выше я вам рекомендовал попробовать сменить сервер подключения. Вы это сделали?
 
Нет, у меня с каймановых островов.
 
www.metaquotes.net, здесь качала мт5, сервера подключения пы талась сменить- также не дает подключить, когда наводишь курсор на то место, где показывает kb, то вот на скрине видно) также некликабельны vps и сигналы
Файлы:
Screenshot_14.png  6 kb
Screenshot_12.png  8 kb
 
а в тех.поддержке брокера вы спрашивали ?

работоспособность и доступность их серверов это их зона ответственности

PS/ и что за ДЦ ? по идее связность могут и специалисты MQ проверить, если снизойдут, но им надо знать с кем проблемы связи

 
Вопрос к ТС - Так это секрет или что?
