потеря связи серевера с платформой мт5
Отличная связь, проблем нет
с 22 декабря по сей день 9 января 2026 года отсутствует связь с сервером , это новогодние выходные или что ?
Тут, наверное, уместно уточнить, с каким именно сервером отсутствует связь и из какой страны.
Мои коллеги из России с недавнего времени отмечают трудности с доступом к торговым серверам зарубежных брокеров. По их словам, локальная организация РКН, занимающаяся цензурой в интернете, добралась не только до сайтов "нелегальных форекс-дилеров" (как там их называют), но и до их торговых серверов.
Решение видится в размещении терминала на VPS в другой стране (локация выбирается из соображений максимальной близости к серверам брокера) с доступом к нему по пртоколу RDP. Который вроде бы [пока] в России не ограничивают.
Cпасибо за ответ , работаю с территории РФ, то есть вы бы рекомендовали скачать терминал именно у российского брокера?
Без разницы откуда Вы скачаете терминал. Другой вопрос к какому брокеру у вас нет подключения, но вы это не написали. Также постом выше я вам рекомендовал попробовать сменить сервер подключения. Вы это сделали?
www.metaquotes.net, здесь качала мт5, сервера подключения пы талась сменить- также не дает подключить, когда наводишь курсор на то место, где показывает kb, то вот на скрине видно) также некликабельны vps и сигналы
а в тех.поддержке брокера вы спрашивали ?
работоспособность и доступность их серверов это их зона ответственности
PS/ и что за ДЦ ? по идее связность могут и специалисты MQ проверить, если снизойдут, но им надо знать с кем проблемы связи
