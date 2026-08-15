Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 331
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Кто-нибудь знает, как принудительно закрыть это окно? Его невозможно закрыть, если оптимизация отменена или если она не завершена в какой-либо ситуации.
Похоже, нарвались на баг.
Я помню, как запускал быстрый алгоритм оптимизации на основе генетического алгоритма, и примерно через десять секунд нажал «Отмена», после чего окно не закрылось. Похоже, единственное решение — перезапустить терминал.
Постоянно такие баги вылазят. Выход есть - перезапустить терминал и после этого окно закрыть.
Помню, как я запустил быстрый алгоритм оптимизации на основе генетического алгоритма и примерно через десять секунд нажал "Отмена", а окно не закрылось. Похоже, единственное решение - перезапустить терминал.
К сожалению, я не могу воспроизвести это (хотя у меня это тоже уже было). Как вы понимаете, единственный способ (возможно) добиться исправления ошибки - предоставить MetaQuotes способ ее воспроизведения.
Как только у меня будет такая процедура, я смогу сообщить об ошибке.
К сожалению, я не могу воспроизвести это (хотя у меня это тоже уже было). Как вы понимаете, единственный способ (возможно) добиться исправления ошибки - предоставить MetaQuotes способ ее воспроизведения.
Как только у меня будет такая процедура, я смогу сообщить об ошибке.
Бесполезные, но интересные примеры работы с битами.
1. Получение среднего двух целых. Обычный способ (x + y) >> 1 может привести к переполнению при сложении больших x и y. Вот решение (скорость лишь чуть медленнее):
2. Переворачивание числа (b31...b0 --> b0...b31) применяется иногда в криптографии и радиоинженерии, обычно выполняется в цикле. Вот решение почти вдвое быстрее:
Сколь разнообразными могут быть маржинальные требования.
Понятия не имею, как с этим работать через MQL5.
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Bibliotecas: JSON Library for LLMs
fxsaber, 2026.02.19 08:14
Interesting result.
Result.
Therefore, double checking can be replaced with single checking.
Наверное, изобрел древний велосипед. Для парсинга чисел дешевый идентификатор цифр.
А символы ':', ';', '<', '=', '>', '?' и те, у кого коды в диапазоне 70..7F, нормально парсятся? Или они тоже цифры?
Но в некоторых случаях можно использовать и для идентификации.
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Bibliotecas: JSON Library for LLMs
fxsaber, 2026.02.19 09:02A more versatile option.
Result.