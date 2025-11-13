Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 5

Новый комментарий
 
alsu:

Нейросетями что-то совсем народ уже не интересуется. Возьму на себя смелость замахнуться на растущий нейронный газ (Growing Neural Gas)... если конечно никто не против...


Я интересуюсь, но эта тема вроде новая.
 
Rinng:
Я интересуюсь, но эта тема вроде новая.
ну тогда как говорится "... он сказал - поехали! - и запил водой" ... эх, пятница вечер...:)))
 

Похоже, что есть потребность в статье, которая объясняла бы, а лучше содержала готовую библиотеку, как получать ценовые данные привычным по MQL4 образом (но при этом экономично). Например,  цены Close[i], High[i], Bid, Ask и так далее. Кроме того, народ интересуется, как получить значения iHighest() и iLowest() для любого символа и таймфрейма. В общем, как человеку, привыкшему к MQL4, быстро перейти на MQL5.

В общем, статья на тему "Как перенести в MQL5 конструкции из MQL4"

На текущий момент к публикации готовятся статьи:

  • Связь ICQ и эксперта в MQL5
  • Практическое применение баз данных для анализа рынков
  • Пример разработки торговой системы на основе различия часовых поясов на разных континентах
  • Взаимодействие MetaTrader 5 и MATLAB
 
Могу об этом написать, так как уже понял суть написания таких поисковых запросов как  iHighest() и iLowest(), и смогу сделать набор необходимых функций и соорудить из неё библиотечку.
 
Rosh не могли бы вы обновить список незанятых на данный момент тем статей
 
space_cowboy:
Rosh не могли бы вы обновить список незанятых на данный момент тем статей

Да, конечно.

  1. Создание мультивалютных индикаторов
  2. Создание эксперта, торгующего на разных инструментах
  3. Системы управления капиталом для экспертов в MQL5
  4. Визуализация в торговых экспертах
  5. Создание и web-публикация собственных отчетов о результатах торговли
  6. Интеграция MQL5 с пакетами обработки данных
  7. Пример автоматической web-публикации торговых прогнозов на сайтах и в социальных сетях
  8. Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки
  9. Пример торговой системы на основе индикатора Heiken-Ashi
  10. Пример эксперта на основе торговой системы Билла Вильямса
  11. Создание пользовательского индикатора для расчетов на данных из произвольных массивов.
  12. Пример написания классического индикатора, использующего множество промежуточных индикаторных буферов (от 10 и более буферов в индикаторе).
  13. Использование ORDER_MAGIC для торговли разными экспертами на одном инструменте.
  14. Принципы экономного пересчета индикаторов.
  15. Использование/тестирование тяжелых математических расчетов в экспертах и скриптах.
 

Хех, нейронные сети уже пропали...

А по 9 пункту я создал робота и результат не плохой для начала.

 

Heiken-Ashi видимо перспективная система, но оказывается есть проблема, в разных ДЦ разные котировки и поэтому картина баров отличается... грустно.

 
Rinng:

Хех, нейронные сети уже пропали...

А по 9 пункту я создал робота и результат не плохой для начала.

Я написал Вам личное сообщение, посмотрите, пожалуйста.
 

Исправил и дополнил статью о параболике.

 
Rinng:

Исправил и дополнил статью о параболике.

а там будет пьеса про Гэттера и Сеттра и как они делили инкапсуляцию? =)))

или опять сплошные ссылки на википедию...

123456789101112...144
Новый комментарий