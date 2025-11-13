Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нейросетями что-то совсем народ уже не интересуется. Возьму на себя смелость замахнуться на растущий нейронный газ (Growing Neural Gas)... если конечно никто не против...
Я интересуюсь, но эта тема вроде новая.
Похоже, что есть потребность в статье, которая объясняла бы, а лучше содержала готовую библиотеку, как получать ценовые данные привычным по MQL4 образом (но при этом экономично). Например, цены Close[i], High[i], Bid, Ask и так далее. Кроме того, народ интересуется, как получить значения iHighest() и iLowest() для любого символа и таймфрейма. В общем, как человеку, привыкшему к MQL4, быстро перейти на MQL5.
В общем, статья на тему "Как перенести в MQL5 конструкции из MQL4"
На текущий момент к публикации готовятся статьи:
Rosh не могли бы вы обновить список незанятых на данный момент тем статей
Да, конечно.
Хех, нейронные сети уже пропали...
А по 9 пункту я создал робота и результат не плохой для начала.
Heiken-Ashi видимо перспективная система, но оказывается есть проблема, в разных ДЦ разные котировки и поэтому картина баров отличается... грустно.
Хех, нейронные сети уже пропали...
А по 9 пункту я создал робота и результат не плохой для начала.
Исправил и дополнил статью о параболике.
Исправил и дополнил статью о параболике.
а там будет пьеса про Гэттера и Сеттра и как они делили инкапсуляцию? =)))
или опять сплошные ссылки на википедию...