Учебник «Программирование на MQL5 для трейдеров» теперь на испанском и китайском
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Самое полное учебное пособие по программированию на MQL5 теперь доступно на четырех языках. В дополнение к английской и русской версии появились переводы на испанский и китайский. Теперь еще больше наших пользователей смогут изучать алготрейдинг на родном языке и в удобном формате. Книга доступна онлайн, а также в виде файлов PDF и CHM.
Учебник «Программирование на MQL5 для трейдеров» написан опытным алготрейдером Станиславом Коротким при поддержке MetaQuotes. Он содержит всю необходимую информацию, чтобы стать уверенным разработчиком торговых роботов, технических индикаторов и других приложений для платформы MetaTrader 5.
Не важно, есть ли у вас опыт в программировании или вы начинаете с нуля — книга подойдет для любого уровня. Новички познакомятся с базовыми понятиями, средой разработки и основами ООП, а более опытные пользователи будут изучать решения прикладных задач и продвинутые API. Также книга содержит множество примеров исходного кода, которые помогут не только в изучении языка, но и для создания собственных приложений.
Приступайте к изучению MQL5 уже сегодня и погрузитесь в мир профессиональной алгоритмической торговли. Освоенные навыки позволят вам реализовать собственные идеи. Кроме того, вы сможете использовать эти знания в бизнесе — создавая и продавая приложения в Маркете или выполняя заказы через Фриланс.
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