Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 3

Новый комментарий
 

Статья "Создание активных панелей управления на чарте." ещё свободна?

 
Раз уж речь зашла о написании статей, уместно, как мне кажется, поднять вопрос о грамотности. Читать статью, написанную с ошибками, конечно можно, но не очень приятно. Понятно, что идеал не достижим, но хотелось бы, чтобы хотя бы модераторы подавали пример и писали по-русски грамотно. В частности, предложена тема "Как написать эксперта" (родит. падеж). Неправильно. Должно быть "Как написать эксперт" (винит. падеж). Если кто-то испытывает затруднения (не только в данном конкретном случае), проверяйте себя с помощью аналогии. Например, для проверки вспомните, что нельзя сказать "Как написать рассказа", правильно - "Как написать рассказ".
 
marketeer писал(а) # :
Если кто-то испытывает затруднения (не только в данном конкретном случае), проверяйте себя с помощью аналогии. Например, для проверки вспомните, что нельзя сказать "Как написать рассказа", правильно - "Как написать рассказ".

Эта тема стара как сам терминал MetaTrader - Винительный падеж.

PS Можно читать как "Как написать код эксперта", но это тоже не отражает сути выражения.

 
Rosh писал(а) # :

Эта тема стара как сам терминал MetaTrader - Винительный падеж.

PS Можно читать как "Как написать код эксперта", но это тоже не отражает сути выражения.

Плохо, что тема стара, а проблемы остаются. "Как написать код эксперта" - правильно. Если хотите, формулируйте название именно так. "Как написать эксперта" - неправильно. Пример я привел.

"Кривое" название создает впечатление, что и внутри, скорее всего, нечто "кривое".

 
space_cowboy писал(а) # :

Статья "Создание активных панелей управления на чарте." ещё свободна?

Да, эта тема свободна. Имейте ввиду вышедшую статью Создание индикатора с возможностями графического управления, нужно что-то новое, еще не описанное.
 
KlimMalgin писал(а) # :

Возьмусь за статью 

20. Обработка торговых событий (текущий учет всех изменений в ордерах, позициях и сделках по событию Trade).

Рабочее название "Обработка торговых событий в эксперте при помощи функции OnTrade()"

Хорошо, она еще не занята. Я посмотрел черновик - думаю, Вам достаточно будет ограничиться только обработкой события OnTrade(), иначе статья будет слишком большой. Составление торговых запросов и обработка результатов запроса - это уже можно отдельной статьей.
 

На данный момент пишутся или готовы к публикации статьи на следующие темы:

  • Стили рисования в MQL5
  • Создание тиковых индикаторов
  • Примеры торговых запросов для совершения торговых операций
  • Обработка торговых событий в эксперте при помощи функции OnTrade()
  • Создание и публикация отчетов о результатах торговли, отправка SMS-сообщений из советников
  • Генетические алгоритмы - это просто!
  • Взаимодействие MetaTrader 5 и MATLAB
Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
  • 2010.05.25
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 
Rosh писал(а) # :

Это самый простой способ, и мы могли  бы сделать это сами. Под многоцветным параболиком подразумевается параболик, у которого по цветам разделяются не только точки восходящего  и нисходящего тренда, но чья градация цвета также зависит от текущего фактора ускорения. Чем сильнее фактор ускорения, тем более насыщенней цвет точек.

Фактически, цвет должен отображать температуру тренда, надеюсь, я понятно выражаюсь. Кроме того, было бы здорово, если индикатор был написан в классах, и вычислитель каждой точки представлял из себя конечного робота, получающего на вход только текущую цену.

Переписал я полностью параболик. От прежнего практически ни чего не осталось. Всё написано в классах. Точнее всего 1 класс, который всё расчитывает. Цвета в зависимости от фактора ускорения.

Выгдядит картинка примерно так:

 

 

Связь ICQ и эксперта в MQL5 

 Возьму, если еще не занята

 
GarF1eld:

 Возьму, если еще не занята

К сожалению, статью уже начали писать. Может возьмете что-то другое? Или предложите свое.
12345678910...144
Новый комментарий