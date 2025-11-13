Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Статья "Создание активных панелей управления на чарте." ещё свободна?
Если кто-то испытывает затруднения (не только в данном конкретном случае), проверяйте себя с помощью аналогии. Например, для проверки вспомните, что нельзя сказать "Как написать рассказа", правильно - "Как написать рассказ".
Эта тема стара как сам терминал MetaTrader - Винительный падеж.
PS Можно читать как "Как написать код эксперта", но это тоже не отражает сути выражения.
Эта тема стара как сам терминал MetaTrader - Винительный падеж.
PS Можно читать как "Как написать код эксперта", но это тоже не отражает сути выражения.
Плохо, что тема стара, а проблемы остаются. "Как написать код эксперта" - правильно. Если хотите, формулируйте название именно так. "Как написать эксперта" - неправильно. Пример я привел.
"Кривое" название создает впечатление, что и внутри, скорее всего, нечто "кривое".
Статья "Создание активных панелей управления на чарте." ещё свободна?
Возьмусь за статью
20. Обработка торговых событий (текущий учет всех изменений в ордерах, позициях и сделках по событию Trade).
Рабочее название "Обработка торговых событий в эксперте при помощи функции OnTrade()"
На данный момент пишутся или готовы к публикации статьи на следующие темы:
Это самый простой способ, и мы могли бы сделать это сами. Под многоцветным параболиком подразумевается параболик, у которого по цветам разделяются не только точки восходящего и нисходящего тренда, но чья градация цвета также зависит от текущего фактора ускорения. Чем сильнее фактор ускорения, тем более насыщенней цвет точек.
Фактически, цвет должен отображать температуру тренда, надеюсь, я понятно выражаюсь. Кроме того, было бы здорово, если индикатор был написан в классах, и вычислитель каждой точки представлял из себя конечного робота, получающего на вход только текущую цену.
Переписал я полностью параболик. От прежнего практически ни чего не осталось. Всё написано в классах. Точнее всего 1 класс, который всё расчитывает. Цвета в зависимости от фактора ускорения.
Выгдядит картинка примерно так:
Связь ICQ и эксперта в MQL5
Возьму, если еще не занята
Возьму, если еще не занята