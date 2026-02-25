Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 2

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Sergey Golubev # :
Профиль - Настройки - Приватность:

Есть проблема с этими настройками.

Я хочу иметь возможность разрешить всем (всем) писать мне сообщения.

И

Чтобы запретить всем (кроме друга) добавлять меня в группы или каналы.


 
Alain Verleyen #:

Есть проблема с этими настройками.

Я хочу иметь возможность разрешить всем (всем) писать мне сообщения.

И

Чтобы запретить всем (кроме друга) добавлять меня в группы или каналы.


Да, было бы хорошо разделить эти настройки, как то -
  • писать сообщение - одна настройка, а
  • добавлять в группы и каналы - другая настройка.
[Удален]  
2-х факторную аутентификацию бы туда (в мессенджер), как и при залогинивании в терминал и в оба мобильных приложения. На сайте ведь есть, в остальных местах нет, а аккаунт тот же. Если проводить аналогию с телегой. Возможно, чего-то не понимаю, но выглядит небезопасно.
 
Vitaly Muzichenko #:

а разлогинится, не?

Мона, конечно. Но не камильфо. Желательно иметь цивилизованный вариант типа штатной кнопки "Отключить чат". Нарисовать то ее - 3 минуты времени 

 
MetaQuotes:

Мы переосмыслили логику добавления друзей. 

А что изменилось? Вроде всё как раньше.

 
Evgeny Belyaev #:

Ну пользователи уже не могут без мессенджеров.

MT вроде единственный терминал с мессенджером.  Даешь телеграмм в МТ!

Телеграмм дело хорошее. В контакты бы его иметь возможность добавлять. А то icq есть, Яху какое-то есть. MSN какой-то. Извините я только icq помню, но не пользуюсь им больше 15 лет.

 
Pavel Verveyko #:

А что изменилось? Вроде всё как раньше.

Не уверен, но кажется что изменения есть - достаточно ввести 1-2 буквы имени чтобы получить список имен эти буквы содержащий.
Насколько я помню в старой версии было все наоборот - Получите отлуп даже при одной неправильной букве

 
Pavel Verveyko #:

Телеграмм дело хорошее. В контакты бы его иметь возможность добавлять. А то icq есть, Яху какое-то есть. MSN какой-то. Извините я только icq помню, но не пользуюсь им больше 15 лет.

Да, уж.. 
Аську и прочие другие древности давно пора заменить на Viber, Telegram etc
Не думаю что много времени потребуется на эту модернизацию Профиля пользователей
MSN я не использовал даже 15-20 лет назад, когда мессенджеров было наперечет. А Яхо так и подавно.

 
Andrey Khatimlianskii #:
В МТ5 для андроида новое сообщение по прежнему грузится в чат 30-60 секунд.

Вот как выглядит лог:


Кликнул на пуш-уведомление, чтобы прочесть сообщение. Увидел его через 31 секунду.

 
При отправке картинки и текста , текст задваивается...
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