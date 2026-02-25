Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Профиль - Настройки - Приватность:
Есть проблема с этими настройками.
Я хочу иметь возможность разрешить всем (всем) писать мне сообщения.
И
Чтобы запретить всем (кроме друга) добавлять меня в группы или каналы.
Есть проблема с этими настройками.
Я хочу иметь возможность разрешить всем (всем) писать мне сообщения.
И
Чтобы запретить всем (кроме друга) добавлять меня в группы или каналы.
а разлогинится, не?
Мона, конечно. Но не камильфо. Желательно иметь цивилизованный вариант типа штатной кнопки "Отключить чат". Нарисовать то ее - 3 минуты времени
Мы переосмыслили логику добавления друзей.
А что изменилось? Вроде всё как раньше.
Ну пользователи уже не могут без мессенджеров.
MT вроде единственный терминал с мессенджером. Даешь телеграмм в МТ!
Телеграмм дело хорошее. В контакты бы его иметь возможность добавлять. А то icq есть, Яху какое-то есть. MSN какой-то. Извините я только icq помню, но не пользуюсь им больше 15 лет.
А что изменилось? Вроде всё как раньше.
Не уверен, но кажется что изменения есть - достаточно ввести 1-2 буквы имени чтобы получить список имен эти буквы содержащий.
Насколько я помню в старой версии было все наоборот - Получите отлуп даже при одной неправильной букве
Телеграмм дело хорошее. В контакты бы его иметь возможность добавлять. А то icq есть, Яху какое-то есть. MSN какой-то. Извините я только icq помню, но не пользуюсь им больше 15 лет.
Да, уж..
Аську и прочие другие древности давно пора заменить на Viber, Telegram etc
Не думаю что много времени потребуется на эту модернизацию Профиля пользователей
MSN я не использовал даже 15-20 лет назад, когда мессенджеров было наперечет. А Яхо так и подавно.
В МТ5 для андроида новое сообщение по прежнему грузится в чат 30-60 секунд.
Вот как выглядит лог:
Кликнул на пуш-уведомление, чтобы прочесть сообщение. Увидел его через 31 секунду.