stringo:

Недоработка в том, что Вы используете PrintFormat без явного использования форматной строки.

Что мы должны исправлять в следующем билде? 

Посмотрите пожалуйста самый первый пост.

И PrintFormat совершенно не причем, я его там не использую.

 

Проблемой, описанной в Вашем первом посте, занялись в первый же день. И, по-моему, что-то исправили.

 
Билд вроде тотже, и ошибка не исчезла. Как ее исправили?
 
Так в новом билде и будет исправление. Ждите.
 
Спасибо, это и хотел услышать:)
Разработчикам.

Разберитесь с короткими именами индикаторов плиз, до выхода следующего релиза. Подробности у меня в заявке 16051.

 
Короткие имена всегда использовались только для отображения в подокне индикатора
Так там и не отображается, или это ошибка или я чего-то не понял...
 

У меня в старом коде использовался параметр MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED) для вычисления лотов. В mql5 есть SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL). Они идентичны?

Статья "Migrating from MQL4 to MQL5" почему то не устнавливает такого соответствия:

case MODE_MARGINREQUIRED:
         return(0);
 

MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGININIT) = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL)

