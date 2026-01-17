Ошибки, баги, вопросы - страница 3
Недоработка в том, что Вы используете PrintFormat без явного использования форматной строки.
Что мы должны исправлять в следующем билде?
Посмотрите пожалуйста самый первый пост.
И PrintFormat совершенно не причем, я его там не использую.
Проблемой, описанной в Вашем первом посте, занялись в первый же день. И, по-моему, что-то исправили.
Билд вроде тотже, и ошибка не исчезла. Как ее исправили?
Так в новом билде и будет исправление. Ждите.
Разработчикам.
Разберитесь с короткими именами индикаторов плиз, до выхода следующего релиза. Подробности у меня в заявке 16051.
Короткие имена всегда использовались только для отображения в подокне индикатора
У меня в старом коде использовался параметр MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED) для вычисления лотов. В mql5 есть SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL). Они идентичны?
Статья "Migrating from MQL4 to MQL5" почему то не устнавливает такого соответствия:
case MODE_MARGINREQUIRED:
return(0);
MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGININIT) = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL)