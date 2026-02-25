Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 7

Новый комментарий
[Удален]  
Marsel #:

Попробуйте сейчас, пожалуйста

порядок теперь, спасибо


 
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как создать платный канал ?
 
Ramil Minniakhmetov #:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как создать платный канал ?

В смысле, за присутствие на канале вы будете приплачивать¿

 
Alexey Viktorov #:

В смысле, за присутствие на канале вы будете приплачивать¿

Нет, если кто-то захочет присоединиться то должен заплатить подписку 

 
Ramil Minniakhmetov #:

Нет, если кто-то захочет присоединиться то должен заплатить подписку 

Ааа… я-то губы раскатал и уже хотел очередь занимать…

 
Эта функция все еще в планах
 
Renat Fatkhullin #:
Эта функция все еще в планах

Спасибо, будем ждать 

 
Я здесь новичок кто мне подскажет подробно .как пользоваться с сигналами ?
 
Юрий Поляков #:
Я здесь новичок кто мне подскажет подробно .как пользоваться с сигналами ?
Витрина торговых сигналов в MetaTrader 4/5
Витрина торговых сигналов в MetaTrader 4/5
  • 2015.03.09
  • www.youtube.com
Как выбрать торговый сигнал в платформе MetaTrader и подписаться на него за пару кликов? Очень просто, смотри наше видео и ты узнаешь все о торговых сигналах.
[Удален]  
А как отключать звук уведомлений в чате? оно ж пилиликает по мозгам, не выключать же звук на ноуте, чтобы не слышать эти уведомления о новых сообщениях
1234567891011
Новый комментарий