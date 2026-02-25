Создавайте сообщества и общайтесь с коллегами в обновленном Чате - страница 7
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порядок теперь, спасибо
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как создать платный канал ?
В смысле, за присутствие на канале вы будете приплачивать¿
В смысле, за присутствие на канале вы будете приплачивать¿
Нет, если кто-то захочет присоединиться то должен заплатить подписку
Нет, если кто-то захочет присоединиться то должен заплатить подписку
Ааа… я-то губы раскатал и уже хотел очередь занимать…
Эта функция все еще в планах
Спасибо, будем ждать
Я здесь новичок кто мне подскажет подробно .как пользоваться с сигналами ?